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Trabzon'da yoğun kullanılan caddelerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.
 15 Mayıs 2020 21:09
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Trabzon'da yoğun kullanılan caddelerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yoğun olarak kullanılan cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında, olağanüstü toplandığı belirtildi.

Yayaların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklara yönelik toplantıda alınan tedbirler hakkında bilgilendirmede bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde kalabalık ve yoğun hareketliliğin gözlendiği, yayaların yoğun olarak kullandığı Meydan ve civarı, Gazipaşa Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kunduracılar Caddesi, Kemeraltı, Maraş Caddesi, Uzun Sokak, İnönü Caddesi, Trabzonspor Bulvarı, Çukurçayır Mahallesi, Çukurçayır Caddesi, Çömlekçi Mahallesi, Çömlekçi Caddesi, 1 ve 2 Nolu Sanayi Bölgesi, Kalkınma Mahallesi, Farabi Caddesi, Beşirli Mahallesi, Devlet Sahil Yolu Caddesinde, pandemi yayılım hızını düşürmek, sosyal hareketliliği azaltmak amacıyla 16 mayıs tarihi 08.00'dan itibaren kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası marifetiyle, yayaların maskesiz dolaşmasına izin verilmemesine, sosyal mesafeye uyacak şekilde alışveriş, yürüyüş ve gezintilere müsaade edilmesine karar verildi."

Açıklamada, arife ve bayram günlerinde de mezarlık ziyaretlerinin kontrollü yapılabilmesi için mezarlık giriş ve çıkışlarının ayrı olarak planlanması, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesinin kararlaştırıldığı vurgulandı.

Yürüyüş ve spor yapmak isteyen vatandaşların da Ayasofya Mahallesi sahil yürüyüş alanında sosyal mesafeye uyacak şekilde, maske kullanarak, çevreyi kirletmeden, gerekli hijyen kurallarına uymak suretiyle yürüyüş ve spor yapmalarına müsaade edileceği aktarılan açıklamada, berber, güzellik salonu ve merkezi ile kuaför gibi iş yerlerinin uyması gereken tedbirler de hatırlatıldı.

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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