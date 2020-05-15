Eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldü
|15 Mayıs 2020 21:39
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Aksaray'da, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Harun B. tarafından 2 çocuğunun gözleri önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Selda B. (23) yaşamını yitirdi. Kaçan Harun B.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, 2 çocuk yakınları tarafından sakinleştirildi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Harun B., evde boşanma aşamasında olduğu eşi ev kadını Selda B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Harun B., 5 ve 6 yaşındaki 1'i kız 2 çocuğunun gözü önünde Selda B.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri sonucu yaralanan Selda B. kanlar içinde yere yığıldı. Harun B. evden kaçarken, sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Selda B. olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından Selda B.'nin cansız bedeni otopsi için Aksaray Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Selda B'nin 2 çocuğu, yakınlarınca sakinleştirilip evden uzaklaştırıldı.
Polis ekiplerince kaçan Harun B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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