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Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak yakında her gün görecek." mesajını paylaştı.
 15 Mayıs 2020 21:53
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Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak yakında her gün görecek." mesajını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra dışarı çıkan 15-20 yaş aralığındaki gençlere yönelik paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saatler sayılı da olsa, gün güzeldi. Umarım tadını çıkardınız. Bugüne kadarki desteğiniz için size teşekkür ediyorum. Sokaklar bugün genç gördü. Tedbirlere uyarsak yakında her gün görecek"
Anadolu Ajansı
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