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Adli Tatil Uygulaması kalkıyor mu?

Yargıda Birlik Derneği, Adli Tatil Uygulamasına devam edilmesini talep etti.
 15 Mayıs 2020 22:34
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Adli Tatil Uygulaması kalkıyor mu?

Yargıda Birlik Derneği bir açıklama yaparak Adli Tatil Uygulaması'na devam edilmesini talep etti.

İşte Dernekten yapılan açıklama

Hakimler, Cumhuriyet savcıları ve avukatlar ile tüm adli çalışanları kapsayan "Adli Tatil Uygulaması" bir keyfiyet değil, bilakis anayasal kaynaklı yargı yetkisini kullanan Hakim ve Cumhuriyet savcılarının izin haklarının etkin ve verimli bir yargılama lehine kanunla sınırlandırılması ve disipline edilmesidir.

Bu amaçla milletimizin adalet hizmetlerine erişimi ile adli süreçlerin yargısal denetimi ve diğer kurumlarla olan eşgüdümün sağlanması amacıyla "Adli Tatil Uygulaması"'na devam edilmesi;adalet hizmetlerinin etkinliği ve verimliliği için bir zorunluluk ve aynı zamanda milletimizin de beklentisidir.
Yargıda Birlik Derneği

Memurlar.Net
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