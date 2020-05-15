Memurlar.net'teki haber sonrasında, Evreşe Belediyesinin memur alım ilanı ertelendi
|15 Mayıs 2020 22:42
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Memurlar.net'te, 14 Mayıs'ta yer alan haberde, Çanakkale Evreşe Belediyesi'nin, 55 KPSS puanlı adayı memur olarak alabilmek için, ilana koyduğu olmadık şartlara yer verilmişti.
Evreşe Belediyesi, 55 KPSs puanlı adayı alabilmek için bir çok belgeye noter onaylı olma şartı getirmiş ve kimlikler için "Nüfus Cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylamak suretiyle fotokopisi" şartı isteyerek ilanı şahsen başvurulacak duruma getirmişti. Başvuruların alındığı ve sözlü sınava giren adayların açıklandığı bu ilan için bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 55 KPSS puanlı adayı almak için, ilanda kişie özel bir çok düzenleme yapan Evreşe belediyesinin ilanını ertelendi.
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