LGS ve YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere özel soru çözümü
Milli Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıf örencilerini hafta sonu EBA TV'de "Soru Çözüm Özel Yayın Kuşağı"na davet etti.
|15 Mayıs 2020 22:45
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Milli Eğitim Bakanlığı twittir'dan yaptığı paylaşımında; 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizi hafta sonu EBA TV'de "Soru Çözüm Özel Yayın Kuşağı"na bekliyoruz ifadelerini kullandı.
📝 LGS ve YKS'ye Hazırlanan Öğrencilerimize ÖzelMEB (@tcmeb) May 15, 2020
8. ve 12. sınıf örencilerimizi hafta sonu EBA TV'de "Soru Çözüm Özel Yayın Kuşağı"na bekliyoruz.
Cumartesi-Pazar saat 10.00'da başlıyoruz. pic.twitter.com/mXQSt9hISH
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