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LGS ve YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere özel soru çözümü

Milli Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıf örencilerini hafta sonu EBA TV'de "Soru Çözüm Özel Yayın Kuşağı"na davet etti.
 15 Mayıs 2020 22:45
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LGS ve YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere özel soru çözümü

Milli Eğitim Bakanlığı twittir'dan yaptığı paylaşımında; 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizi hafta sonu EBA TV'de "Soru Çözüm Özel Yayın Kuşağı"na bekliyoruz ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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