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Otoyolda 5 TIR'ın karıştığı feci kaza: O anlar kamerada

İzmit'te, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde, bir TIR'ın yavaşlaması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 5 TIR'ın karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun belli bir süre Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
 15 Mayıs 2020 23:13
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Otoyolda 5 TIR'ın karıştığı feci kaza: O anlar kamerada

Kaza, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Önde ilerleyen TIR'ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen TIR'lar art arda birbirine çarptı. 5 TIR'ın karıştığı kazanın ardından TEM Otoyolu Ankara istikameti belli süre ulaşıma kapandı.

Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Maddi hasar meydana gelen TIR'ların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

YOL 2,5 SAAT SONRA AÇILDI

İzmit'te, saat 16.00 sıralarında TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde kapanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 2.5 saat sonra açıldı.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı ve 2 sürücünün yaralandığı zincirleme kaza, tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünele giren TIR'ın aniden yavaşladığı ve aynı yönde giden diğer TIR'ların da duramayıp birbirine çarptığı görüldü.
DHA
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