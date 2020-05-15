Otoyolda 5 TIR'ın karıştığı feci kaza: O anlar kamerada
|15 Mayıs 2020 23:13
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Kaza, TEM Otoyolu Korutepe Tüneli'nde meydana geldi. Önde ilerleyen TIR'ın yavaşlaması sonucu arkadan gelen TIR'lar art arda birbirine çarptı. 5 TIR'ın karıştığı kazanın ardından TEM Otoyolu Ankara istikameti belli süre ulaşıma kapandı.
Kazada 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.
Maddi hasar meydana gelen TIR'ların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
YOL 2,5 SAAT SONRA AÇILDI
İzmit'te, saat 16.00 sıralarında TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde kapanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından yaklaşık 2.5 saat sonra açıldı.
KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, TEM yolu Korutepe Tüneli'nde 5 TIR'ın karıştığı ve 2 sürücünün yaralandığı zincirleme kaza, tünel içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tünele giren TIR'ın aniden yavaşladığı ve aynı yönde giden diğer TIR'ların da duramayıp birbirine çarptığı görüldü.
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