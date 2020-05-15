Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi
|15 Mayıs 2020 23:32
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23 yaşındaki kanser hastası oğlu Emre için yardım talebinde bulunan Nafiz Patat'ın çağrısı karşılık buldu.
Landvetter Havalimanı'na inen uçak Türkiye saati ile 21.30'da Emre Patat'ı alarak, havalandı.
AA muhabirine konuşan Nafiz Patat, oğlu Emre'nin 4 yıldır kanser tedavisi gördüğünü ve doktorların ameliyat yapmaktan kaçındığını söyledi.
Patat, şöyle devam etti:
''İsveç'te doktorlar dört senedir kemoterapiden başka tedavi uygulamadı ve bizi Almanya'ya yönlendirdi. Oğlumun Almanya'daki tedavisi boyunca 100 bin avro harcadım. Oğlum İsveç doğumlu ben de 52 senedir İsveç'te yaşıyorum. Ne İsveç devleti, ne de Sosyal Sigortalar Kurumu, bizim Almanya'daki masraflarımızı karşılamadı. Masraflarımızın ödenmesi için dava açtım, kaybettim, bir üst mahkemeye gittim onu da kaybettim.''
Tek çare Türkiye'de ameliyat
İsveç'teki doktorların oğlunun kolunun kesilmesi yönünde karara vardığını aktaran Patat, ''İsveç'te doktorlar oğlumun kolu kesilirse 80 yaşına kadar yaşayabileceğini belirttiler. Türkiye'de bacaktan damar ve sinir alıp kanserli kola ekleyerek ameliyat yapabiliyorlar. Bunu İsveçli doktorlara söyledim. Onlar yapamayacaklarını ifade ettiler. Koronavirüs salgını nedeniyle uçak seferleri olmadığı için ben de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği aracılığı ile Sağlık Bakanlığından yardım istedim.'' dedi.
Türkiye'nin sesini duyarak İsveç'e ambulans uçak gönderdiğini belirten Patat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ve Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'a teşekkür etti.
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