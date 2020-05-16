16 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları

MEMURLAR.NET'TEKİ HABER SONRASINDA, EVREŞE BELEDİYESİNİN MEMUR ALIM İLANI ERTELENDİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 55 KPSS puanlı adayı almak için, ilanda kişiye özel bir çok düzenleme yapan Evreşe belediyesinin ilanını ertelendi.