16 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
|16 Mayıs 2020 00:07
|Yazdır
1- 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son bloku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek.
(Çanakkale/15.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fatmanur Altun, Canan Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
16 Mayıs 2020 01:42
|Aksoy'dan, AB Dışişleri Bakanları'na 'Doğu Akdeniz' tepkisi
16 Mayıs 2020 00:54
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-Kazmi'yi tebrik etti
15 Mayıs 2020 23:56
|Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı
15 Mayıs 2020 23:36
|Bakan Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın Türk vatandaşı getirildi
15 Mayıs 2020 22:28
|Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı
15 Mayıs 2020 21:53
|Bahçeli'den 'Memleket Masası' tartışmalarına sert tepki
15 Mayıs 2020 20:04
|'Çeşme Projesi toplantıları iki haftada bir devam edecek'
15 Mayıs 2020 19:57
|Bir günlüğüne Belediye Başkanı olan Meclis Üyesi ortalığı karıştırdı
15 Mayıs 2020 17:20
|CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu, pazartesi günü önemli açıklamalarda bulunacak
15 Mayıs 2020 16:58