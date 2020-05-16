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Ziraat Bankası'ndan 1,9 milyar lira net kar

Ziraat Bankası'nın konsolide olmayan net karı, bu yılın ilk çeyreğinde 1,9 milyar lira oldu.
 16 Mayıs 2020 00:12
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Ziraat Bankası'ndan 1,9 milyar lira net kar

Ziraat Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide olmayan net karı, ocak-mart döneminde 1 milyar 871 milyon 451 bin lira olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde banka 1 milyar 101 milyon 821 bin lira net kar elde etmişti.
Anadolu Ajansı
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