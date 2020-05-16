Aksoy'dan, AB Dışişleri Bakanları'na 'Doğu Akdeniz' tepkisi
|16 Mayıs 2020 00:54
|Yazdır
Konuya ilişkin Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap veren Aksoy, "AB dışişleri bakanlarının Doğu Akdeniz'deki sorunlara dair son açıklaması, kendini tekrar eden ve hiçbir amaca hizmet etmeyen kısır bir söylemin son örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.
Aksoy, Türkiye'nin iyi niyetli girişimlerine karşı kayıtsız kalan ve Yunanistan'la GKRY'nin haksız ve hukuksuz iddiaları tarafından rehin alınan bu anlayışın, bölgesel barış ve istikrara katkı yapma şansı bulunmadığını ifade etti.
AB'nin, "yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gösteremediği dayanışmayı, söz konusu Rum kesimi olduğunda koşulsuz şartsız göstermesinin ise manidar olduğunu" belirten Aksoy, şunları kaydetti:
"AB'nin yapması gereken, dayanışma kisvesi altında körü körüne Yunanistan ve GKRY'nin sözcülüğüne soyunmak yerine, sağduyuyla davranmak, uluslararası hukuk ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) meşru hak ve menfaatlerini dikkate almaktır. Biz, her zaman olduğu gibi, adilane diyaloğa açık olduğumuzu yineliyoruz."
AB ülkeleri dışişleri bakanlarının video konferans aracılığıyla dün düzenlediği toplantının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin yayımlanan bildiride, Türkiye'ye, "AB üyesi ülkelerin deniz yetki alanlarındaki ve karasularındaki egemenlik haklarına saygı duyması" çağrısı yapılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Fatmanur Altun, Canan Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
16 Mayıs 2020 01:42
|16 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Mayıs 2020 00:07
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-Kazmi'yi tebrik etti
15 Mayıs 2020 23:56
|Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı
15 Mayıs 2020 23:36
|Bakan Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın Türk vatandaşı getirildi
15 Mayıs 2020 22:28
|Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı
15 Mayıs 2020 21:53
|Bahçeli'den 'Memleket Masası' tartışmalarına sert tepki
15 Mayıs 2020 20:04
|'Çeşme Projesi toplantıları iki haftada bir devam edecek'
15 Mayıs 2020 19:57
|Bir günlüğüne Belediye Başkanı olan Meclis Üyesi ortalığı karıştırdı
15 Mayıs 2020 17:20
|CHP'li Öztrak: Kılıçdaroğlu, pazartesi günü önemli açıklamalarda bulunacak
15 Mayıs 2020 16:58