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AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
 16 Mayıs 2020 01:21
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AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, Kozluk Üçyol mevkinde kendisine yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mete, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mete, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mete'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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