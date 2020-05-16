Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı
Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
|16 Mayıs 2020 01:21
|Yazdır
Edinilen bilgilere göre, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, Kozluk Üçyol mevkinde kendisine yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mete, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mete, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mete'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldü
15 Mayıs 2020 21:39
|Mevsimlik tarım işçileri arasında silahlı çatışma: 3'ü ağır 11 yaralı
15 Mayıs 2020 20:53
|CHP'li Başkan, Kaymakam'ında olduğu Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırdı
15 Mayıs 2020 20:34
|Halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
15 Mayıs 2020 20:10
|Ankara'da, 5 günlük bebek böyle kaçırıldı
15 Mayıs 2020 19:23
|4 saatlik izinde yüzmek için girdiği ırmakta kayboldu
15 Mayıs 2020 17:59
|Düzce'de iş yerinde silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı
15 Mayıs 2020 14:59
|Adana'da nehirde kadın cesedi bulundu
15 Mayıs 2020 14:41
|Afyonkarahisar'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
15 Mayıs 2020 14:15
|Sekiz dilde sabıka kaydı 'bir tık' uzakta
15 Mayıs 2020 13:49