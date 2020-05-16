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Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, adam göndererek evinin fotoğraflarını çektiren Canan Kaftancıoğlu'la ilgili sosyal medyada yer alan çirkin paylaşımlara tepki gösterdi. Altun, Kaftancıoğlu'nu hedef alan paylaşımlarla ilgili olarak "Kadınları hedef alan şiddet ve tehdit dilinin inandığımız ve savunduğumuz değerlerle hiçbir alakası yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır. " dedi.
 16 Mayıs 2020 01:42
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Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu

Sosyal medyada bir süredir gündemde olan darbe tartışmalarından dolayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kadınlarla ilgili olarak, çok çirkin paylaşımlar yapılmaktadır.

Fatmanur Altun, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, Kaftancıoğlu'yla ilgili paylaşımlara tepki gösterdi. İşte Fatmanur Altun ile Canan Kaftacıoğlu'nun birbirine yazdıkları cevaplar

Fatmanur Altun: Bu tartışmada adı geçen kadınlardan biri, üç adamını gönderip evimin fotoğraflarını çektirerek mahremiyetimizi ve çocuklarımın güvenliğini hiçe saymış olsa da bahsi geçenler bizim açımızdan değişmez ilkelerdir.
Kadınları hedef alan şiddet ve tehdit dilinin inandığımız ve savunduğumuz değerlerle hiçbir alakası yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır. Bu ülkenin aydınlık yarınları için mücadele eden kadınlar olarak bu dilin ve anlayışın her zaman karşısında yer almaya devam edeceğiz.

Canan Kaftancıoğlu: Hassasiyetiniz ve kadın duyarlılığınıza sonsuz teşekkür ederken yine kadın önsezinizle evinizin fotoğrafını çektirmediğim ve başta çocuklarınız olmak üzere olumsuz herhangi bir durumda herkesten belki de eşinizden hızlı orada olacağımı hissedeceğinizi düşünüyorum. Dayanışmayla..

Fatmanur Altun: O halde sizi iftira tivitlerinizi silip, kamuoyu önünde kendiniz ve partiniz adına özür dilemeye davet ediyorum. Hakikate bir borcunuz var.

Canan Kaftancıoğlu: Hakikate hepimizin su gibi ihtiyacı var.
Hakikate ulaşma adına ben sizi bir iftar sonrası kahveye davet ediyor ve hakikatin ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyorum
Birlikte ortaya çıkaracağımız hakikat inanıyorum ki özür dilemesi gereken her kimse o özrü diletecektir.

Fatmanur Altun: Dışarıdan şık bir teklif gibi görünse de özür dilemesi gereken siz ve partinizsiniz. Kaldı ki hiç bir özür, aile olarak yaşadığımız travmayı ortadan kaldıramaz.
Bu olayda, şahsınız ve partinizden asgari bir özürle başlamayan her konuşma, samimiyetsizlik duvarına çarpmaya mahkum.

Canan Kaftancıoğlu: İçeriden de samimi bir teklif olduğunu hissettirebilmeyi çok isterdim doğrusu
Hakikate ulaşmanın tek yolunun koşulsuz,önyargısız ve her türlü şartlanmışlıktan arınmış bir arayış olduğunu hatırlatarak kadınların bu arayışta çok daha başarılı olduğunu tarihten biliyoruz
İyi geceler
Memurlar.Net
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