16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı.

16 Mayıs 2020 tarih ve 31129 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararnamenin pdf hali için tıklayınız.

Katar Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fikret ÖZER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince merkeze alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet İdem AKAY merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Orhan IŞIK atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet VELİDEDEOĞLU görevlendirilmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Seyit Ahmet BAĞMANCI 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Açık bulunan İş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Sabri Akdeniz SARİ ve Osman TEMEL 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı

Açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Teftiş Kurulu Üyesi Bekir UYSAL atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin ÖZDEMİR atanmıştır.

15/5/2020 TARİHLİ VE 2020/210 SAYILI KARARIN EKİ

LİSTE

SIRA NO AD SOY AD 1. ALİ RECEP ALTAŞ 2. DOĞAN ER 3. EMRE DOÖRUSÖZ 4. EMRE ONUR ELÇİN 5. ERHAN BÜYÜKDUMAN 6. FATİH ŞİMŞİROĞLU 7. HAKAN MAĞAT 8. HAŞAN AKVERDİ 9. HAYDAR ŞAHİN 10. HİLAL KARAKUŞ DOĞAN 11. HÜSEYİN ÇINAR 12. KENAN SANCAR 13. METEHAN TURAN 14. NURAY EMRECİK 15. ÖZGE KEVKİROĞLU 16. RECEP TOPSAKAL 17, ŞİRİN KARACA 18. ÜMİT MOL 19. ÜRFET TANRIKULU 20. ZİYAATTİN DEMİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Müfettişleri Ali Fuat AZDURAL, Arif UYGUN, Aynur GÜNGÖR, Dursun Ali CÖRÜT, Gülten SARAÇ, Haşan AKGÜL, Haşan ÇETİN, Meral TANATAR, Mustafa ŞİMŞEK, Ömer AYDIN, Safiye TOPALLAR, Serap YÜCEDAĞ ve Türkan MESTANLI atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcıları Ahmet BAYER, Atilla BÜYÜKKAYA, Barış YAKIT, Candaş YETER, Ersen ASLAN, Gökhan GÜLERTAN, Hakan UYGUN, Hüseyin PEKMEZCİLER, Murat ŞAPALOĞLU, Mustafa Hakan ALEMDAROĞLU, Mustafa GÜL, Semra ŞAHİN ULUTAŞ, Yalçın BAŞAR ve Yiğit Yusuf MUTLU 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu

Başkan Yardımcısı Musa YILMAZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet YILMAZ atanmıştır.

Açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İhsan ÇİMEN atanmıştır.

Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adem DİNÇ atanmıştır.

Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Ertuğrul KARSU atanmıştır.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince, EK listede kimliği yazılı amiralin, ismi hizasında belirtilen görev yerine atanmasına karar verilmiştir.

15/05/2020 TARİHLİ VE 2020/221 SAYILI KARARIN EKİ AMİRAL ATAMA LİSTESİ

SIRA RÜTBESİ SİCİL NO ADI SOYADI BULUNDUĞU GÖREV ATANDIĞI GÖREV 1 TÜMA. DZ. 1988-6139 CİHAT YAYCI DZ.K.K.KUR.BŞK. ANKARA GNKUR BŞK EMRİNE ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Açık bulunan Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet BOZDEMİR atanmıştır.

Açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Murat ÖZTÜRK 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih SARIKAYA atanmıştır.

Açık bulunan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yılmaz ERKAYA atanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Canan AYKUT BİNGÖL atanmıştır.

15 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI