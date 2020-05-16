Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir." ifadesini kullandı.
|16 Mayıs 2020 05:07
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Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in işgal ve ilhak siyaseti, bölgede yeni çatışmalara çıkartılmış bir davetiyedir. İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir. Türkiye ve vicdan sahibi herkes, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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