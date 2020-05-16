1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir." ifadesini kullandı.
 16 Mayıs 2020 05:07
Yazdır
Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in işgal ve ilhak siyaseti, bölgede yeni çatışmalara çıkartılmış bir davetiyedir. İsrail, hukuksuz eylemlerinden derhal vazgeçmeli ve dünya bu modern vandallığa dur demelidir. Türkiye ve vicdan sahibi herkes, Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
16 Mayıs 2020 01:42		 Aksoy'dan, AB Dışişleri Bakanları'na 'Doğu Akdeniz' tepkisi
16 Mayıs 2020 00:54
16 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Mayıs 2020 00:07		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-Kazmi'yi tebrik etti
15 Mayıs 2020 23:56
Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı
15 Mayıs 2020 23:36		 Bakan Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın Türk vatandaşı getirildi
15 Mayıs 2020 22:28
Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı
15 Mayıs 2020 21:53		 Bahçeli'den 'Memleket Masası' tartışmalarına sert tepki
15 Mayıs 2020 20:04
'Çeşme Projesi toplantıları iki haftada bir devam edecek'
15 Mayıs 2020 19:57		 Bir günlüğüne Belediye Başkanı olan Meclis Üyesi ortalığı karıştırdı
15 Mayıs 2020 17:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
05:08 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte neler yaşandı?05:07 - Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki03:10 - 16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı02:07 - İstanbul Aydın Üniversitesinden o profesörle ilgili açıklama01:42 - Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu01:21 - AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi hayatını kaybetti00:54 - Aksoy'dan, AB Dışişleri Bakanları'na 'Doğu Akdeniz' tepkisi00:12 - Ziraat Bankası'ndan 1,9 milyar lira net kar00:09 - 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı00:07 - 16 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
00:05 - Kovid-19 anti-serumu için virüsün hayvanlara verilmesine haftaya başlanacak00:04 - Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!00:00 - Dertler paylaştıkça azalacak, sen yeter ki inan buna.23:56 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-Kazmi'yi tebrik etti23:47 - Prof. Dr. İlhami Çelik: Türk hekimleri cesur davranıyor23:36 - Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı23:35 - Dolandırılan yaşlı kadına kaymakam sahip çıktı23:32 - Kanser hastası Türk genci İsveç'ten ambulans uçakla Türkiye'ye geldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
İstanbul Aydın Üniversitesinden o profesörle ilgili açıklama
15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi hayatını kaybetti
Ziraat Bankası'ndan 1,9 milyar lira net kar
Kovid-19 anti-serumu için virüsün hayvanlara verilmesine haftaya başlanacak
Dertler paylaştıkça azalacak, sen yeter ki inan buna.
Aksoy'dan, AB Dışişleri Bakanları'na 'Doğu Akdeniz' tepkisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.05.2020 hdp'li 5 belediyeye kayyum atanması 2
nerde o günler 1
dikkat 1
ömür dediğin 3
12-17 yaş çocuk doğurmak için ideal yaştır 1
petunya 2
nekşflikş 3
burdur belediyesi'ne ücretsiz maske incelemesi yapılması 2
ceyhun yılmaz 2
yarım 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Palandöken Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ordu Unbel 4 İşçi Alacak
Trabzon Arşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam