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Belediye Başkanı'nın ajandasından bomba kılavuzu çıktı

HDP'li Muş Altınova, Iğdır, Siirt ve ilçesi Kurtalan belediyelerine, PKK'ya yardımları tespit edilince kayyum atandı. Kurtalan'daki delil kan dondurdu. Belediye Başkanı Baran Akgül'ün ajandasından bomba yapım talimatı çıktı. Talimatta, elektronik ve mekanik sistemlere dair bilgiler bulunuyor
 16 Mayıs 2020 06:40
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Belediye Başkanı'nın ajandasından bomba kılavuzu çıktı

Kamunun kaynaklarını terör örgütü PKK'ya aktaran HDP'li belediyelere kayyum atanmaya devam ediyor. Muş, Iğdır ve Siirt'te cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda yeni bilgi ve belgelere ulaşılınca İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Iğdır, Siirt merkez, Siirt'in ilçeleri Kurtalan ve Baykan ile Muş'un Altınova beldesindeki HDP'li başkanlar görevden alınarak yerlerine kayyum atandı.

GÖZALTINDALAR

Görevden alınan Siirt Belediyesi Eşbaşkanları Berivan Helen Işık ve Peymandara Turhan, Iğdır Belediye Eşbaşkanları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik, Baykan Belediyesi Eşbaşkanları Ramazan Sarsılmaz ve Özden Gülmez, Kurtalan Belediyesi Eşbaşkanları Baran Akgül ve Esmer Baran, Altınova Belde Belediye Eşbaşkanı Casim Budak bulundukları adreslerde gözaltına alındı. Şüpheli başkanların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve yayın çıktı. En çarpıcı belge ise Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül'ün adresinde bulundu.

DEFTERE YAZMIŞ

Baran Akgül'ün evinde yapılan aramalarda ele geçirilen ajandada bomba yapım talimatı çıktı. El yazısı ile yazılan "Bombada anahtar sistemi" başlıklı notlarda şu ifadeler yer alıyor: "1-Mekanik sistem, 2-Elektronik sistem, 3-Bubi tuzağı. Bomba patlaması sırasında alınan tedbir, mesafe en az 100 metredir." Nottaki 'Patlama etkileri' başlıklı bölümde ise şu maddelerin sıralandığı görüldü: Isı etkisi, Parça ektisi, Basınç etkisi. Mektup bomba katlanmaz kesinlikle."

4 BİN 'EŞ' BAŞKANA

Aramalarda ele geçirilen diğer belge ise HDP'nin 'eş başkanlık sistemi'ni nasıl kullandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz'ın makamından çıkan döküman, KCK talimatıyla atanan sözde eş başkan Özden Gülmez'e maaş verildiğini ortaya koydu. 'Eş Başkanlar arasındaki anlaşma' başlıklı belgede şu ifadeler bulunuyor: "Eş başkan Remzi Sarsılmaz her ay kendi maaşından düzenli olarak 4000 TL eşbaşkan Özden Sönmez'e takdim edecektir. Ayrıca Belediye Başkan v. ve Encümenler ücretten muaftır. Bu sözleşme taraflarca imza altına alınmıştır."
Yeni Şafak
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