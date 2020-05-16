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İşte esnafın yeni normali

Normal hayata geçişte küçük işletmelerde uyulması gereken kurallar belli oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehbere göre, iş yerlerine misafir alınmayacak, işletmenin lavabosu varsa, müşterilere kapalı olacak. Personeli korumak için tezgahlar ve müşteri alanı arasına geçici bir pencere yerleştirilecek. Deneme kabinlerinde maskeler çıkartılmayacak. Terziler ve optikçiler randevu sistemiyle çalışacak. Terziler, iğnelerini ağızlarında tutamayacak.
 16 Mayıs 2020 07:15
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İşte esnafın yeni normali

Türkiye, Covid-19 ile mücadelede normalleşme sürecine girerken; vatandaşların en sık uğradığı küçük işletmeler de yeni döneme hazırlanıyor. Bakkaldan manava, kuyumcudan züccaciyeye, terziden kasaba, oyuncakçıya kadar pek çok işletmelerde kontrol tedbirleri arttırılacak. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberlerde bu işletmelerde çalışan personelin ve müşterilerin yeni normal dönemde uyacakları kurallar şöyle:

ÇANTA VE AYAKKABI SİPARİŞİ TELEFONLA

Çanta ve ayakkabı mağazalarında müşteri ihtiyaçları mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak. Personel müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için, her müşteriden sonra ellerini temizleyecek. Müşteri, ayakkabı ve çanta denerken; personel ona yardım edecekse çalışma öncesinde tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılacak. Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmayacak.

MÜŞTERİLER TEK BAŞINA GİRECEK

Personeli korumak için tezgahlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek. İş yeri lavabosu varsa müşterilere kapalı olacak. Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalacak.

YEME ALANLARI KAFELERLE AÇILACAK

Büfe, kantin ve bayilerinin yeme içme alanları varsa, buralar restoran, lokanta ve kafelerle birlikte açılacak. Açık ürünlerin paketlenerek satılması, müşterilerin bu ürünlere dokunmasının engellenmesi, mümkünse raflardaki ürünlerin çalışan personel tarafından müşteriye verilmesi sağlanacak.

ÜRÜNLERİ PERSONEL PAKETLEYECEK

Kasap, manav, kuru yemiş ve balıkçılarda, alanların küçük olması nedeniyle sosyal mesafe kurmak zor. Bu kapsamda, et ve et ürünleri ile paketlenmemiş gıda maddeleri satışında çalışan personeller eldiven kullanacak. Eldiven gıda dışındaki nesnelere değmeyecek. Gıda satış yerlerindeki müşteri oturma alanları kaldırılacak. Girişte maskesi olmayanlar için temiz maske bulundurulacak. Müşteriler, iş yeri içinde gıdalara dokunmayacak. Bütün ürünler çalışan personel tarafından paketlenecek.

İĞNE AĞZA ALINMAYACAK

Terziler randevulu çalışacak. Ölçü alırken ya da prova yaparken bir metrelik sosyal mesafe korunamayacağı için tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanılacak. İğne ve diğer aletler ağza götürülmeyecek.

RANDEVUYLA GİDİLECEK

Optikçilere de randevu sistemi getirilecek. Kuyumcuda, bijuteride, saatçide ve optikçide çalışan personel müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için her müşteriden sonra eller yıkanacak. Denenen ürün alınmıyorsa ürüne zarar vermeyecek özellikte alkol veya sabunlu suyla silinecek.

PAZAR YERLERİNE TURNİKE

Pazar yerlerinde ise alınacak tedbirler güncellendi. Pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dahil kişi sayısı her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Pazar yerine giren müşteri sayısını belirlemek için ya görevli olacak ya da turnike benzeri sistemler konulacak. Müşteri tarafından ürün seçimine izin verilmeyecek. Pazar esnafı bağırarak satış yapmayacak.

POŞETLE TESLİMAT YAPILACAK

Kuru temizleme ve ayakkabı tadilatı yapılan yerlerde müşteriler ürünleri poşetle getirip, daha sonra poşetle teslim alacak. Personel, teslim aldığı ürünleri en az bir gün beklettikten sonra işleme tabi tutacak.

KİTAPLAR KARIŞTIRILMAYACAK

Kitapçılarda ve kırtasiyecilerde müşterilerin içeride kısa kalması sağlanacak. Müşteriler kitap reyonları ve rafları arasında sosyal mesafeyi ihlal edecek şekilde dolaşmayacak, kitapları karıştırmayacak.

OYUNCAKLARIN ÜZERİ ÖRTÜLECEK

Mağazalarda çocuklar için oyun-eğlence makineleri varsa bu makineler kullanıma kapatılacak. Çocukların dikkatini dağıtmaması açısından üzeri örtülecek.

ELDEN ELE PARA VERMEYE SON

Minibüslerde her müşteri ücretini kendisi verip, para üstünü kendisi alacak. Minibüslere seyreltme kurallarına uygun olacak şekilde, bir kişilik koltuklara bir kişi, iki kişilik koltuklara bir kişi, dört kişilik koltuklara üç kişi oturacak şekilde yolcu alınacak.

GİYİM MAĞAZALARINDA DENEME KABİNİNE SINIRLANDIRMA

Giyim mağazalarında deneme kabinlerinin mümkün olduğu kadar kullanılmasına izin verilmeyecek, içeride kalma süresi sınırlandırılacak. Deneme kabinlerinde kesinlikle maskeler çıkarılmayacak. Denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanmayacak. Müşteri tarafından denenip alınmayan raf ürünleri, katlandıktan sonra raftaki ürünlerin en altına yerleştirilecek.

DAMLA PEKER
Türkiye
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