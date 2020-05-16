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Hava sıcaklığı artmaya devam edecek - Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor
 16 Mayıs 2020 06:31
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Hava sıcaklığı artmaya devam edecek - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Yeni Şafak
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