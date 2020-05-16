Erzurum Büyükşehir Belediyesinden 'ihale' açıklaması
|16 Mayıs 2020 08:01
|Yazdır
Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bazı haber sitelerinde yer alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "ihale yapılarak ödeme gerçekleştirildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının gerçekleştirdiği kültürel ve sosyal etkinlikler, organizasyon ve hizmet alımı ihalesi ile ilgili ortaya çıkan bazı iddialar nedeniyle kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.
Söz konusu ihalenin 2020 yılı ocak ayında "Kamu İhale Mevzuatı"na uygun hazırlandığı ve 2 Nisan'da gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Belediyemizin yıl içinde sosyal ve kültürel hizmetlerin (konser, seminer, söyleşi, sohbet, toplu sergi organizasyonu, milli ve manevi şahsiyetleri anma programları, ramazan etkinlikleri, ramazan çadırları, sempozyumlar, kültürel etkinlikler, fuar organizasyonları ve açılışlar) gerçekleştirilmesine yönelik ihale kapsamında hangi işler yaptırılmışsa o işin ödemesi hak ediş dosyasına görüntü ve fotoğraflarıyla gün gün, saat saat konularak yapılmaktadır.
Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Kovid-19 salgını nedeniyle ihale kapsamındaki işlerin yüzde 70'inin yapılmayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle yapılmayan işlerin ve programların ödemesinin de yapılması mümkün değildir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Minibüste ücret uzatma kalkıyor
16 Mayıs 2020 08:45
|Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay emrine atandı
16 Mayıs 2020 07:41
|15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
16 Mayıs 2020 00:09
|65 yaş üstüne izin saati değişti
15 Mayıs 2020 22:12
|İstanbul'dan 41'i rütbeli 1958 polise 'şark görevi'
15 Mayıs 2020 21:56
|Bakanlıktan 50 bin ton patates ihracatına izin
15 Mayıs 2020 21:15
|Trabzon'da yoğun kullanılan caddelerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi
15 Mayıs 2020 21:09
|Yük taşıyan araçlar denetlendi, 616 araç trafikten men edildi
15 Mayıs 2020 20:44
|4 günlük sokağa çıkma yasağı sadece 15 ilde uygulanacak
15 Mayıs 2020 19:54
|Sağlık Bakanlığından minibüs şoförleri ve yolcular için rehber
15 Mayıs 2020 19:37