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Erzurum Büyükşehir Belediyesinden 'ihale' açıklaması

"Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Kovid-19 salgını nedeniyle ihale kapsamındaki işlerin yüzde 70'inin yapılmayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle yapılmayan işlerin ve programların ödemesinin de yapılması mümkün değildir"
 16 Mayıs 2020 08:01
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Erzurum Büyükşehir Belediyesinden 'ihale' açıklaması

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bazı haber sitelerinde yer alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "ihale yapılarak ödeme gerçekleştirildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının gerçekleştirdiği kültürel ve sosyal etkinlikler, organizasyon ve hizmet alımı ihalesi ile ilgili ortaya çıkan bazı iddialar nedeniyle kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Söz konusu ihalenin 2020 yılı ocak ayında "Kamu İhale Mevzuatı"na uygun hazırlandığı ve 2 Nisan'da gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemizin yıl içinde sosyal ve kültürel hizmetlerin (konser, seminer, söyleşi, sohbet, toplu sergi organizasyonu, milli ve manevi şahsiyetleri anma programları, ramazan etkinlikleri, ramazan çadırları, sempozyumlar, kültürel etkinlikler, fuar organizasyonları ve açılışlar) gerçekleştirilmesine yönelik ihale kapsamında hangi işler yaptırılmışsa o işin ödemesi hak ediş dosyasına görüntü ve fotoğraflarıyla gün gün, saat saat konularak yapılmaktadır.

Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden Kovid-19 salgını nedeniyle ihale kapsamındaki işlerin yüzde 70'inin yapılmayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle yapılmayan işlerin ve programların ödemesinin de yapılması mümkün değildir."
Anadolu Ajansı
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