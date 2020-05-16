1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnternetten tek tek maske satışı

Satışına izin verilen cerrahi maskeler, internet sitelerinde 1 TL'nin altında alıcı bulmaya başladı. Bazı firmalar, yüz koruyucu siperlikle birlikte maske kampanyaları da yapıyor
 16 Mayıs 2020 09:01
Yazdır
İnternetten tek tek maske satışı

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Koronavirüse karşı korunmada kullanılan cerrahi maskeler, tekli, 5'lik, 10'luk ve 25'lik paketler internet üzerinden satışa sunulmaya başlandı. Pek çok internet sitesinde, tek satılan maskelerin fiyatı 85-89 kuruş civarlarına kadar düştü. Özel alışveriş sitelerinde tek maske 1 liranın altında satışa çıkarken, E-pttavm.com'da da 10'luk ve 5'lik maske paketleri satışa sunuldu. İnternet alışveriş sitelerinde nano maske adı verilen yıkanabilir kumaş maskeler de tanesi 5-15 arasında değişen fiyatlara, 5, 10, 15'lik paketlerde satışa çıkarılıyor.

1 TL üst limit fiyatı konulan tıbbi maske, 50'lik paketlerle marketlerde satışa sunulunca, vatandaşlardan 5 ve 10'luk paket talepleri gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine üreticilerle görüşen Ticaret Bakanlığı yetkilileri, 10'luk paketlerin de piyasaya sürülmesini talep etti. Bakanlıkla temasların ardından, maske üreticileri de 10'luk cerrahi maskeleri piyasaya sürmek için ambalajcılarla bir araya geldi. Yapılan planlamaların ardından, 5'lik ve 10'luk paket cerrahi maskelerin kısa süre sonra eczane, market ve tıbbi ürün perakendecilerine gelmesi bekleniyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AVM'de ilk haftada yüzde 30 trafik
16 Mayıs 2020 08:30		 İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu
15 Mayıs 2020 14:09
Koronavirüse karşı 'sosyal mesafeli' gelinlik
15 Mayıs 2020 12:05		 Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması firmaları memnun etmedi
14 Mayıs 2020 16:43
Koronavirüs sürecinde eczanelerin yoğunluğu iki kat arttı
14 Mayıs 2020 11:14		 Kısıtlama uygulanan illerde 18 Mayıs'ta bankalar kapalı olacak
14 Mayıs 2020 10:19
DHI saç ekimi nedir nasıl yapılır?
13 Mayıs 2020 17:04		 İnternetten gözlük alırken Toms Teddy uyarıyor
13 Mayıs 2020 17:00
Pandemi döneminde 5 milyon kart 'internet' ile tanıştı
13 Mayıs 2020 12:42		 Twitter, personeline sürekli evden çalışma olanağı tanıyor
13 Mayıs 2020 11:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:01 - İnternetten tek tek maske satışı08:45 - Minibüste ücret uzatma kalkıyor08:30 - AVM'de ilk haftada yüzde 30 trafik08:15 - Komisyonu raporunu tamamladı: Sis perdesi kalkmadı08:01 - Erzurum Büyükşehir Belediyesinden 'ihale' açıklaması07:41 - Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay emrine atandı07:15 - İşte esnafın yeni normali06:50 - COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'06:40 - Belediye Başkanı'nın ajandasından bomba kılavuzu çıktı06:31 - Hava sıcaklığı artmaya devam edecek - Haritalı
06:10 - Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı05:08 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte neler yaşandı?05:07 - Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki03:10 - 16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı02:07 - İstanbul Aydın Üniversitesinden o profesörle ilgili açıklama01:42 - Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu01:21 - AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi hayatını kaybetti00:54 - Aksoy'dan, AB Dışişleri Bakanları'na 'Doğu Akdeniz' tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
İstanbul Aydın Üniversitesinden o profesörle ilgili açıklama
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Belediye Başkanı'nın ajandasından bomba kılavuzu çıktı
AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi hayatını kaybetti
Ziraat Bankası'ndan 1,9 milyar lira net kar
Kovid-19 anti-serumu için virüsün hayvanlara verilmesine haftaya başlanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nerde o günler 1
sen böylesin işte 4
burdur belediyesi'ne ücretsiz maske incelemesi yapılması 2
vis a vis 1
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 16
migros deniz market 2
ceyhun yılmaz 2
ömür dediğin 3
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 3
ersin korkut 1
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam