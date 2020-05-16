İnternetten tek tek maske satışı
|16 Mayıs 2020 09:01
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Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Koronavirüse karşı korunmada kullanılan cerrahi maskeler, tekli, 5'lik, 10'luk ve 25'lik paketler internet üzerinden satışa sunulmaya başlandı. Pek çok internet sitesinde, tek satılan maskelerin fiyatı 85-89 kuruş civarlarına kadar düştü. Özel alışveriş sitelerinde tek maske 1 liranın altında satışa çıkarken, E-pttavm.com'da da 10'luk ve 5'lik maske paketleri satışa sunuldu. İnternet alışveriş sitelerinde nano maske adı verilen yıkanabilir kumaş maskeler de tanesi 5-15 arasında değişen fiyatlara, 5, 10, 15'lik paketlerde satışa çıkarılıyor.
1 TL üst limit fiyatı konulan tıbbi maske, 50'lik paketlerle marketlerde satışa sunulunca, vatandaşlardan 5 ve 10'luk paket talepleri gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine üreticilerle görüşen Ticaret Bakanlığı yetkilileri, 10'luk paketlerin de piyasaya sürülmesini talep etti. Bakanlıkla temasların ardından, maske üreticileri de 10'luk cerrahi maskeleri piyasaya sürmek için ambalajcılarla bir araya geldi. Yapılan planlamaların ardından, 5'lik ve 10'luk paket cerrahi maskelerin kısa süre sonra eczane, market ve tıbbi ürün perakendecilerine gelmesi bekleniyor.
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