Gençler için en başarılı Fahrettin Koca, en güvenilir Sağlık Bakanlığı

Salı günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlerimizin bayramını şimdiden kutluyorum. İçinden geçtiğimiz pandemi süreci geleceğe dair umutlarınızı söndürmesin. Tersine her zorluk bizler için bir anahtar kelimedir. Neleri hayatımıza dahil edip neleri çıkaracağımıza dair ipuçları verir. Bu dönemde seçeceğiniz meslekten yaşam önceliklerinize kadar tüm seçimlerinizi gözden geçirin ve kendinize ona göre bir rota belirleyin. Bir de hiç kuşkunuz olmasın ki, emek verdiğiniz şeylerin mutlaka er ya da geç meyvesini alırsınız. Çalışmak, üretmek, alın teri dökmek paha biçilemez bir duygudur.

Bu hafta elime Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun (TGSP) koronavirüs döneminde Türkiye'de gençler üzerine yaptığı bir araştırma geçti. Araştırma 30 büyükşehirde yaşayan 15-30 yaş grubundaki toplam 2437 genç ile yapılmış. Gençlerin koronavirüs sürecindeki ekonomik, sosyal ve psikolojik alanlardaki durumu incelenmiş. Oldukça önemli bulduğum noktaları sizinle paylaşmak istiyorum.

AİLE İÇİ İLETİŞİM ARTTI

Araştırmaya göre korona günleri gençlerin kaygı seviyesini artırmış. Bununla birlikte telefonla geçirilen vakit, sosyal medyaya ayırılan zaman, filmdizi izlemek ve aile ile kurulan iletişimde de artış olmuş. 10 gençten üçü bu dönemde kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir aktiviteye başlarken, bu aktivitelerden en popüleri okumak ve araştırmak olmuş.

Ailece aktivite yapmaya başlayanların sayısı oldukça fazla. Yüzde 28.5'i "Sürekli birlikte olduğumuz için daha iyi anlaşmaya başladık" cevabını vermiş. Eskiye göre aile üyeleri ile daha fazla konuştuğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 16.5.

YENİ TREND SAĞLIK SEKTÖRÜ

Anket sonuçları bu sürecin gençlerin meslek seçimi ve çalışma şeklini de etkilediğini gösteriyor. Sağlık sektörü, e-ticaret ve gıda sektörü gençlerin yeni gözdesi... Evden çalışmanın bu dönemde trend olması yüzde 10.4'lük bir grubun geleceğe yönelik planlarını değiştirmiş.

Gençlerin yarısından fazlası sağlık konusunda alınan tedbirleri yeterli buluyor. "Salgınla ilgili bir kampanyaya destek verdiniz mi?" sorusuna gençlerin yüzde 26.9'u evet yanıtını vermiş. Hükümetin yaptığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem milli dayanışma kampanyasını doğru bir karar olarak görenlerin oranı yüzde 47.6.

Bu süreçte gençlerin yüzde 87.8'i Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı başarılı buluyor. Koronavirüs ile ilgili ise en çok Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına güveniyorlar.

CAN SIKINTISI YOK, EĞLENCE VAR

Evden çıkamadığımız şu günlerde, canları sıkılan çocuklarımız için her an bir etkinlik bulmak hiç de kolay değil. Benim en büyük kurtarıcım dergiler oluyor. Kızım Eylül'le birlikte bulmacalardan başlayıp, zeka kartlarına hatta dergilerin içinden çıkan maketlere kadar pek çok eğitici aktiviteyi yapıyoruz. Üstelik bir ebeveyn olarak beni günlerce farklı oyun bulma derdinden de kurtarıyor.

Eylül'e her ay aldığım minikaGO ve minikaÇocuk dergileri bu ay da harika vakit geçirmemizi sağladı. minikaGO yeni sayısında çocuklara evde yıldız olmanın ve sanatsal etkinliklerde bulunmanın yollarını çocuklara edebiyat ve eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Dergiyle birlikte renkli kitap ayraçları, boyama posteri, hijyeni anlatan mini masal kitabı, bilim-tarih eki ile bilmece-bulmaca eki hediye. Okul öncesi çocukların dergisi minikaÇocuk ise bu ayın kapak konusunu fillere ayırmış. Fillerin dünyasını eğlence ve etkinliklerle işleyen derginin hediyeleri arasında fil yapbozu, fil eşleştirme oyun kartları, renkli çıkartmalar ve 0-3 yaş için hazırlanan minik adımlar eki var.

ÇOCUKLARA BİLMECELİ DERGİLER

Evde vakit çok, bize daha çok etkinlik gerek diyorsanız, Turkuvaz Medya tarafından çıkarılan bilmece ve bulmaca dergilerine ayrıca bakın derim. Zeka Geliştiren Akılalmaz Bilmece ve Bulmaca ile Sudoku ve Minyatürlerle Akıl Oyunları ismini taşıyan üç dergi, çocukların zihin gelişimlerine katkıda bulunan çok çeşitli ve özgün bilmecelerden oluşuyor. Her biri 36 sayfadan oluşan dergiyle birlikte ayrıca zeka geliştiren oyun ve bilgi kartları da hediye ediliyor.

Pınar Yıldız Yüksel