1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gençler için en başarılı Fahrettin Koca, en güvenilir Sağlık Bakanlığı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun koronavirüs döneminde Türkiye'de gençler üzerine yaptığı araştırmaya göre, gençler en güvenilir Sağlık Bakanlığı'nı, en başarılı ise Bakan Fahrettin Koca'yı buluyor
 16 Mayıs 2020 10:16
Yazdır
Gençler için en başarılı Fahrettin Koca, en güvenilir Sağlık Bakanlığı

Salı günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlerimizin bayramını şimdiden kutluyorum. İçinden geçtiğimiz pandemi süreci geleceğe dair umutlarınızı söndürmesin. Tersine her zorluk bizler için bir anahtar kelimedir. Neleri hayatımıza dahil edip neleri çıkaracağımıza dair ipuçları verir. Bu dönemde seçeceğiniz meslekten yaşam önceliklerinize kadar tüm seçimlerinizi gözden geçirin ve kendinize ona göre bir rota belirleyin. Bir de hiç kuşkunuz olmasın ki, emek verdiğiniz şeylerin mutlaka er ya da geç meyvesini alırsınız. Çalışmak, üretmek, alın teri dökmek paha biçilemez bir duygudur.

Bu hafta elime Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun (TGSP) koronavirüs döneminde Türkiye'de gençler üzerine yaptığı bir araştırma geçti. Araştırma 30 büyükşehirde yaşayan 15-30 yaş grubundaki toplam 2437 genç ile yapılmış. Gençlerin koronavirüs sürecindeki ekonomik, sosyal ve psikolojik alanlardaki durumu incelenmiş. Oldukça önemli bulduğum noktaları sizinle paylaşmak istiyorum.

AİLE İÇİ İLETİŞİM ARTTI

Araştırmaya göre korona günleri gençlerin kaygı seviyesini artırmış. Bununla birlikte telefonla geçirilen vakit, sosyal medyaya ayırılan zaman, filmdizi izlemek ve aile ile kurulan iletişimde de artış olmuş. 10 gençten üçü bu dönemde kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir aktiviteye başlarken, bu aktivitelerden en popüleri okumak ve araştırmak olmuş.

Ailece aktivite yapmaya başlayanların sayısı oldukça fazla. Yüzde 28.5'i "Sürekli birlikte olduğumuz için daha iyi anlaşmaya başladık" cevabını vermiş. Eskiye göre aile üyeleri ile daha fazla konuştuğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 16.5.

YENİ TREND SAĞLIK SEKTÖRÜ

Anket sonuçları bu sürecin gençlerin meslek seçimi ve çalışma şeklini de etkilediğini gösteriyor. Sağlık sektörü, e-ticaret ve gıda sektörü gençlerin yeni gözdesi... Evden çalışmanın bu dönemde trend olması yüzde 10.4'lük bir grubun geleceğe yönelik planlarını değiştirmiş.

Gençlerin yarısından fazlası sağlık konusunda alınan tedbirleri yeterli buluyor. "Salgınla ilgili bir kampanyaya destek verdiniz mi?" sorusuna gençlerin yüzde 26.9'u evet yanıtını vermiş. Hükümetin yaptığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem milli dayanışma kampanyasını doğru bir karar olarak görenlerin oranı yüzde 47.6.

Bu süreçte gençlerin yüzde 87.8'i Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı başarılı buluyor. Koronavirüs ile ilgili ise en çok Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına güveniyorlar.

CAN SIKINTISI YOK, EĞLENCE VAR

Evden çıkamadığımız şu günlerde, canları sıkılan çocuklarımız için her an bir etkinlik bulmak hiç de kolay değil. Benim en büyük kurtarıcım dergiler oluyor. Kızım Eylül'le birlikte bulmacalardan başlayıp, zeka kartlarına hatta dergilerin içinden çıkan maketlere kadar pek çok eğitici aktiviteyi yapıyoruz. Üstelik bir ebeveyn olarak beni günlerce farklı oyun bulma derdinden de kurtarıyor.

Eylül'e her ay aldığım minikaGO ve minikaÇocuk dergileri bu ay da harika vakit geçirmemizi sağladı. minikaGO yeni sayısında çocuklara evde yıldız olmanın ve sanatsal etkinliklerde bulunmanın yollarını çocuklara edebiyat ve eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Dergiyle birlikte renkli kitap ayraçları, boyama posteri, hijyeni anlatan mini masal kitabı, bilim-tarih eki ile bilmece-bulmaca eki hediye. Okul öncesi çocukların dergisi minikaÇocuk ise bu ayın kapak konusunu fillere ayırmış. Fillerin dünyasını eğlence ve etkinliklerle işleyen derginin hediyeleri arasında fil yapbozu, fil eşleştirme oyun kartları, renkli çıkartmalar ve 0-3 yaş için hazırlanan minik adımlar eki var.

ÇOCUKLARA BİLMECELİ DERGİLER

Evde vakit çok, bize daha çok etkinlik gerek diyorsanız, Turkuvaz Medya tarafından çıkarılan bilmece ve bulmaca dergilerine ayrıca bakın derim. Zeka Geliştiren Akılalmaz Bilmece ve Bulmaca ile Sudoku ve Minyatürlerle Akıl Oyunları ismini taşıyan üç dergi, çocukların zihin gelişimlerine katkıda bulunan çok çeşitli ve özgün bilmecelerden oluşuyor. Her biri 36 sayfadan oluşan dergiyle birlikte ayrıca zeka geliştiren oyun ve bilgi kartları da hediye ediliyor.

Pınar Yıldız Yüksel
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki
16 Mayıs 2020 05:07		 Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
16 Mayıs 2020 01:42
Aksoy'dan, AB Dışişleri Bakanları'na 'Doğu Akdeniz' tepkisi
16 Mayıs 2020 00:54		 16 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Mayıs 2020 00:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-Kazmi'yi tebrik etti
15 Mayıs 2020 23:56		 Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı
15 Mayıs 2020 23:36
Bakan Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın Türk vatandaşı getirildi
15 Mayıs 2020 22:28		 Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı
15 Mayıs 2020 21:53
Bahçeli'den 'Memleket Masası' tartışmalarına sert tepki
15 Mayıs 2020 20:04		 'Çeşme Projesi toplantıları iki haftada bir devam edecek'
15 Mayıs 2020 19:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:21 - Kullanımı artan temizlik ürünleri, sudaki canlıları tehdit ediyor10:19 - 23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi10:16 - Gençler için en başarılı Fahrettin Koca, en güvenilir Sağlık Bakanlığı09:59 - Haziranda dersbaşı yapılacak09:51 - Barış Pehlivan 'darp görmediğini' beyan etmiş09:40 - Bu denetimlerden kaçış yok!09:25 - Helal akreditasyonların askıya alınması veya geri çekilmesi düzenlendi09:10 - Türkiye, sağlık turizminde 31 ülkeye kapısını açıyor09:01 - İnternetten tek tek maske satışı08:45 - Minibüste ücret uzatma kalkıyor
08:30 - AVM'de ilk haftada yüzde 30 trafik08:15 - Komisyonu raporunu tamamladı: Sis perdesi kalkmadı08:01 - Erzurum Büyükşehir Belediyesinden 'ihale' açıklaması07:41 - Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay emrine atandı07:15 - İşte esnafın yeni normali06:50 - COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'06:40 - Belediye Başkanı'nın ajandasından bomba kılavuzu çıktı06:31 - Hava sıcaklığı artmaya devam edecek - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
Haziranda dersbaşı yapılacak
Belediye Başkanı'nın ajandasından bomba kılavuzu çıktı
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
İstanbul Aydın Üniversitesinden o profesörle ilgili açıklama
Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay emrine atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yüzyüzeyken konuşuruz 3
sözlükte bugün 1
Pik noktasi 2
rtük'ün ülke tv'ye ceza vermemesi 3
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 7
Uyku 1
hypatia 3
benzin fiyatlarına zam 1
15.05.2020 hdp'li 5 belediyeye kayyum atanması 2
camilerin 12 haziran'da ibadete açılması 4
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam