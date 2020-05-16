1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yoğun çalışma sonucu hayatını kaybeden asker vazife malulü sayıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu, otopsisinde stres ve yoğun çalışma koşullarının tetiklemesi sonucu beyin dokusunda hasar oluşarak yaşamını yitirdiği belirlenen uzman çavuşun "vazife malulü" sayılması için SGK ile temasa geçti - Uzman çavuşun vazife malulü sayılmasına karar verilmesiyle eşine ve yetim çocuklarıyla anne babasına vazife malulü maaşı bağlandı
 16 Mayıs 2020 10:58
Yazdır
Yoğun çalışma sonucu hayatını kaybeden asker vazife malulü sayıldı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) stres ve yoğun çalışma sonucu beyninde hasar oluşarak yaşamını yitiren uzman çavuşun "vazife malulü" sayılmasına yardımcı oldu.

KDK'den alınan bilgiye göre, Van'ın Erciş ilçesinde görev yaparken rahatsızlanarak Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıralan uzman çavuş, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Uzman çavuşun otopsisinde, stres ve yoğun çalışma koşullarının tetiklediği düşünülen SVO (serebro vasküler olay) nedeniyle beyin dokusunda oluşan enfarkt neticesinde ölümün gerçekleştiği belirlendi.

Vefat üzerine uzman çavuşun eşine ve geride kalan çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlandı.

Ancak uzman çavuşun eşi, kocasının otopsi raporunda görüldüğü üzere vazifesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, şehit sayılması ya da vazife malulü kabul edilmesi talebinde bulundu, ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine uzman çavuşun eşi KDK'ye başvurdu. Kamu Denetçiliği de talebi haklı bularak SGK ile temasa geçti.

Başvuruyu tekrar inceleyen SGK, vefat eden askerin vazife malulü sayılmasına karar verdi.

Uzman çavuşun eş ve yetim çocuklarına vazife malulü maaşı bağlanırken, 2016'dan itibaren, dul ve yetim aylığı üzerinden biriken fark da ailenin hesabına yatırıldı.

Ayrıca vazife malulü olması sebebiyle ölen askerin anne ve babasına da maaş bağladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KDK'dan mülakatta elenen adaya ret, bakanlığa da tavsiye kararı
08 Mayıs 2020 11:00		 Üniversitelerdeki tayin sorununu Ombudsman da görmezden geldi!
06 Mayıs 2020 00:04
KDK'dan önemli arazi tazminatı kararı
30 Nisan 2020 14:05		 KDK: Ücretli öğretmenlere de ek ders ücretleri artırımlı verilmeli
22 Nisan 2020 14:04
KDK'dan, 'hakim de olsa orduevinden yararlanamaz' kararı
19 Nisan 2020 00:49		 Kamu Denetçiliği Kurumu, 2 bin 500 emsal kararı yayımladı
16 Nisan 2020 13:08
Teknikerin zam talebini KDK çözdü
15 Nisan 2020 10:37		 KDK: Hususi pasaport, vakıf üniversitelerindeki akademisyenlere de verilmeli
12 Nisan 2020 11:50
Yerel radyocular Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu
11 Nisan 2020 11:59		 KDK, koronavirüs nedeniyle başvuruların arttığını açıkladı
04 Nisan 2020 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:18 - Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası'nda temsilci gençlerle görüştü12:04 - Nişanlısının ailesinin evinden dönen motosikletli sürücü kazada öldü12:01 - Uygun tedarik yok! Türkiye'siz F-35 planı bozuluyor12:01 - Kars'ta vaka sayısının artmasının nedeni bulundu11:51 - Kirsty'nin karaya vuran sanatı11:50 - Salgında mimari sorunsalı11:45 - Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk öldü11:43 - Kur'an kurslarındaki hafızlık eğitimleri sanal ortamda devam ediyor11:40 - Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday11:32 - 'Burhan amca', 30 yıl önce boşandığı eşiyle yeniden evlendi
11:30 - Sahte haber ve içerikler, infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor11:20 - Irak'ın kuzeyinde 20 mayın imha edildi11:10 - Kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı11:01 - Amerika'daki 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi10:58 - Yoğun çalışma sonucu hayatını kaybeden asker vazife malulü sayıldı10:54 - Üniversitelerde, ek ders ödemeleri için düzenleme beklentisi!10:36 - '10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık'10:21 - Kullanımı artan temizlik ürünleri, sudaki canlıları tehdit ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Haziranda dersbaşı yapılacak
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
Belediye Başkanı'nın ajandasından bomba kılavuzu çıktı
Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay emrine atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte bugün 1
12-17 yaş çocuk doğurmak için ideal yaştır 2
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 7
hasan tahsin 3
rtük'ün ülke tv'ye ceza vermemesi 3
macarena ferreiro 1
açıl susam açıl 4
15.05.2020 rtük başkanının açıklamaları 3
Can sıkıntısına başlık açmak 1
mutsuzluk 1
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam