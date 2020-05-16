Yoğun çalışma sonucu hayatını kaybeden asker vazife malulü sayıldı
|16 Mayıs 2020 10:58
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) stres ve yoğun çalışma sonucu beyninde hasar oluşarak yaşamını yitiren uzman çavuşun "vazife malulü" sayılmasına yardımcı oldu.
KDK'den alınan bilgiye göre, Van'ın Erciş ilçesinde görev yaparken rahatsızlanarak Van 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldıralan uzman çavuş, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Uzman çavuşun otopsisinde, stres ve yoğun çalışma koşullarının tetiklediği düşünülen SVO (serebro vasküler olay) nedeniyle beyin dokusunda oluşan enfarkt neticesinde ölümün gerçekleştiği belirlendi.
Vefat üzerine uzman çavuşun eşine ve geride kalan çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlandı.
Ancak uzman çavuşun eşi, kocasının otopsi raporunda görüldüğü üzere vazifesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, şehit sayılması ya da vazife malulü kabul edilmesi talebinde bulundu, ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yaptığı başvurular sonuçsuz kaldı.
Bunun üzerine uzman çavuşun eşi KDK'ye başvurdu. Kamu Denetçiliği de talebi haklı bularak SGK ile temasa geçti.
Başvuruyu tekrar inceleyen SGK, vefat eden askerin vazife malulü sayılmasına karar verdi.
Uzman çavuşun eş ve yetim çocuklarına vazife malulü maaşı bağlanırken, 2016'dan itibaren, dul ve yetim aylığı üzerinden biriken fark da ailenin hesabına yatırıldı.
Ayrıca vazife malulü olması sebebiyle ölen askerin anne ve babasına da maaş bağladı.
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