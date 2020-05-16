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Kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığınca dün ülke genelindeki denetimlerde sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı
 16 Mayıs 2020 11:10
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Kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

- İçişleri Bakanlığınca dün ülke genelindeki denetimlerde, sosyal mesafe ve kısıtlama kurallarını ihlal eden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesi amacıyla ülke genelinde dün 15.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

8 bin 151 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, 30 bin 443'ü emniyet, 20 bin 730'u jandarma ve 712'si sahil güvenlik olmak üzere 51 bin 885 personel ve 217 dedektör köpeği katıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği denetlendi.

Semt pazarları, market, fırın, petrol istasyonu gibi iş yerlerinde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun yanı sıra alışveriş merkezi ve marketlerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulan 20 yaş altı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, alınan kararlara riayet edip etmedikleri, toplu taşıma araçları ve taksilerin yolcu kapasiteleri, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile vatandaşların park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde tedbirlere uyup uymadığı denetlendi.

- Aranan 542 kişiden 38'ine gözaltı

Ekiplerce 332 bin 492 kişinin kimlik bilgileriyle yapılan sorgulama sonucu, 542 kişinin çeşitli nedenlerle arandığı tespit edildi. Bu kişilerden 38'i gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 701, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup bu kurala uymayan 20 yaş altı 1479 ve 65 yaş ve üzeri 188 olmak üzere 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem yapıldı.

254 bin 52 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 1042 toplu taşıma aracı, 151 taksi ve 4 bin 638 diğer araçlar olmak üzere 5 bin 831 araç sürücüsüne ya da sahibine para cezası uygulandı.

- 191 iş yeriyle ilgili işlem yapıldı

Uygulama kapsamında, 10 bin 315 park-bahçe, 2 bin 959 mesire-yürüyüş alanı ile 92 bin 500 iş yeri denetlendi.

Süresiz kapatma kuralını ihlal eden 68, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 25 ve sosyal mesafe kuralı uygulanmayan 98 olmak üzere 191 iş yeri sahibine ya da işletmecisi hakkında idari ve adli işlem gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı
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