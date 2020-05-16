Amerika'daki 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

ÜNİVERSİTELERDE, EK DERS ÖDEMELERİ İÇİN DÜZENLEME BEKLENTİSİ! Pandemiden dolayı üniversitelerde uzaktan eğitimle yürütülen eğitim öğretimden doğan ek ders ödemeleri için birçok yükseköğretim kurumu Hazine ve Maliye Bakanlığından düzenleme bekliyor!