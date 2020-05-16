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Amerika'daki 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Amerika'daki 354 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi
 16 Mayıs 2020 11:01
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Amerika'daki 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Amerika'daki 354 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında New York'tan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.

Uçaktaki 354 Türk vatandaşı, alınan tedbirler altında havalimanında bekletilen otobüs ve minibüslere bindirildi.

Araçlar, polis eşliğinde Ordu'nun yanı sıra Giresun'daki yurtlara gitmek üzere hareket etti.

Türk vatandaşları, her iki ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 14 gün karantinada tutulacak.
Anadolu Ajansı
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