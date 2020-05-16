Irak'ın kuzeyinde 20 mayın imha edildi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-59 anti personel mayınının imha edildiği bildirildi
|16 Mayıs 2020 11:20
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Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-59 anti personel mayınının imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek METİ timlerimizce imha edildi."
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