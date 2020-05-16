1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Irak'ın kuzeyinde 20 mayın imha edildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-59 anti personel mayınının imha edildiği bildirildi
 16 Mayıs 2020 11:20
Yazdır
Irak'ın kuzeyinde 20 mayın imha edildi

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-59 anti personel mayınının imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek METİ timlerimizce imha edildi."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk Eğitim-Sen'den kınama cezası alan öğretmene ilişkin açıklama
13 Mayıs 2020 23:00		 'Olimpos tahrip edilecek' iddialarına yanıt
13 Mayıs 2020 20:25
Türkiye genelinde radarla hız denetimi uygulaması yapıldı
12 Mayıs 2020 21:06		 İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylara ilişkin 15 kişiye tutuklama istendi
12 Mayıs 2020 19:15
Havuza çevirdikleri otomobille caddelerde tur attılar
09 Mayıs 2020 18:08		 Kahramanmaraş'ta 112 sağlık ekibi kaza yaptı: 3 yaralı
09 Mayıs 2020 16:48
Erdoğan, İstanbul'da yapımı devam eden hastaneleri inceledi
09 Mayıs 2020 15:45		 YÖK 'Covid-19' web sitesini erişime açtı
08 Mayıs 2020 14:31
Dünya turunu salgın nedeniyle yarıda bırakan iki Türk genci devlete minnettar
08 Mayıs 2020 13:17		 Meteoroloji 3 ili sel ve su baskınına karşı uyardı
07 Mayıs 2020 13:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Dün gözaltına alına 'hanımağa' bugün serbest bırakıldı12:18 - Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası'nda temsilci gençlerle görüştü12:04 - Nişanlısının ailesinin evinden dönen motosikletli sürücü kazada öldü12:01 - Uygun tedarik yok! Türkiye'siz F-35 planı bozuluyor12:01 - Kars'ta vaka sayısının artmasının nedeni bulundu11:51 - Kirsty'nin karaya vuran sanatı11:50 - Salgında mimari sorunsalı11:45 - Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk öldü11:43 - Kur'an kurslarındaki hafızlık eğitimleri sanal ortamda devam ediyor11:40 - Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday
11:32 - 'Burhan amca', 30 yıl önce boşandığı eşiyle yeniden evlendi11:30 - Sahte haber ve içerikler, infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor11:20 - Irak'ın kuzeyinde 20 mayın imha edildi11:10 - Kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı11:01 - Amerika'daki 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi10:58 - Yoğun çalışma sonucu hayatını kaybeden asker vazife malulü sayıldı10:54 - Üniversitelerde, ek ders ödemeleri için düzenleme beklentisi!10:36 - '10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Haziranda dersbaşı yapılacak
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
Belediye Başkanı'nın ajandasından bomba kılavuzu çıktı
Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay emrine atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ösym'nin sınavlara gözetmen bulamaması 4
Doya doya moda 1
14.05.2020 Vefa sosyal destek grubu çalışanlarının şehit edilmes 2
çocuk olmak 1
15.05.2020 rtük başkanının açıklamaları 3
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 2
ömür dediğin 3
açıl susam açıl 4
sen böylesin işte 4
saha 5
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam