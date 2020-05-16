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Kur'an kurslarındaki hafızlık eğitimleri sanal ortamda devam ediyor

Ağrı ve Erzincan'daki Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler, koronavirüs salgını sonrası kurslara ara verilmesi nedeniyle eğitimlerini uzaktan sürdürüyor
 16 Mayıs 2020 11:43
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Kur'an kurslarındaki hafızlık eğitimleri sanal ortamda devam ediyor

Ağrı ve Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler, kurslara ara verilmesi sonrası eğitimlerine evlerinde online olarak devam ediyor.

Ağrı Müftüsü Tandoğan Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu ve içerisinde Kadir Gecesi'nin bulunduğunu anımsattı. Koronavirüs nedeniyle Kur'an kurslarındaki eğitimleri sanal ortamda devam ettirmeye çalıştıklarını ifade eden Topçu, şöyle konuştu:

"Her ne kadar pandemi tüm dünyayı, ülkemizi, Ağrı'mızı etkilese de elhamdülillah teknolojiyi kullanarak öğrenci ve hocalarımız telefonda görüntülü görüşerek hafızlıklarını kaldıkları yerden devam ettiriyorlar. İnşallah ramazan ayı boyunca devam edecek. Ramazandan sonra da temennimiz odur ki bu salgından hem ülkemiz hemde Ağrı'mız kurtulsun, eğitimlerimiz Kur'an kurslarında devam etsin. İnsan inanırsa eğitimin önünde hiçbir şekilde engel yoktur. Bu vesileyle her ne kadar Kur'an kurslarımız kapansa da öğrencilerimiz eğitimlerinden mahrum kalmadılar ve bunu en güzel şekilde devam ettiriyorlar."

- Son derslerini online vererek hafızlıklarını tamamladılar

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin de kentte hafızlık eğitimi alan öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle din hizmetlerini aksamadan yürütmeye çalıştıklarını aktaran Çetin, "Kentteki 8 Hafızlık Kur'an kurslarımıza bağlı 343 öğrencimiz, hafızlık eğitimlerine uzaktan eğitim yolu ile aksatmadan devam ediyor. Öğrencilerimiz derslerini ve okuyacakları sayfaları telefon ya da bir bilgisayar vasıtasıyla hocalarına canlı bağlanarak okumak suretiyle verdiler. Eğitim gören 343 öğrencimizden 21'i hafızlıklarını tamamlayarak haziran dönemindeki sınava girmeyi hak ettiler." dedi.

Çetin, ihtiyaç odaklı kursları il genelinde devam ettirmeye çalıştıklarını belirterek paket programlar hazırlayıp sosyal medyada yayınlayıp halka ulaştırmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Recep Demir Kur'an Kursu Yöneticisi Muhammet Budak ise öğrencilerin uzaktan eğitimle başarılı bir şekilde hafızlık eğitimlerini tamamladıklarını anlattı.

Hafızlık eğitimini uzaktan sürdüren 12 yaşındaki Musa Gülaçtı da salgın nedeniyle hafızlığını 2 ay gibi bir sürede canlı eğitimlerle bitirdiğini ifade ederek "Ağustos ayında yapılacak Hafızlık Tespit Sınavı'na girerek belgemi Allah'ın izniyle alacağım. Tüm hocalarımıza teşekkür ederim." dedi.
Anadolu Ajansı
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