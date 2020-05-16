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Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
|16 Mayıs 2020 11:45
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Hacı Ahmet A. idaresindeki 67 DP 340 plakalı otomobil, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İlayda Ece Ülgen'e (15) çarptı.
Ağır yaralanan Ülgen, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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