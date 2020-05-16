1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uygun tedarik yok! Türkiye'siz F-35 planı bozuluyor

Trump "Türkiye 'F-35'e parça vermiyoruz' derse ne yapacağız" dedi. Trump'ın itirafı Mart 2020'de Türkiye'yi tedarik zincirinden çıkaracağını duyuran ABD'nin uygun alternatif bulamadığını ortaya koydu.
 16 Mayıs 2020 12:01
Yazdır
Uygun tedarik yok! Türkiye'siz F-35 planı bozuluyor

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava sistemlerini gerekçe göstererek, Türkiye'yi F-35 projesinden dışlamaya çalışan Amerika, Türkiye'siz F-35 projesinin yürümeyeceğinin farkına vardı. Daha önce Mart 2020'de Türkiye'yi tedarik zincirinden çıkaracağını duyuran ABD tarafı, Türkiye'nin ürettiği 1005 parça için uygun alternatif bulamadı.

RAPOR YAZDILAR

ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) hazırladığı F-35 tedarik raporunda, Türkiye'yi F-35 programından çıkarma girişiminin programın aksayan üretim ve tedarik sürecini daha da sekteye uğratabileceğine dikkat çekilirken, bu yönde bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Türkiye'ye alternatif bulamadıklarını itiraf eden Trump, "F-35'lerin ana gövdesi Türkiye'de üretiliyor 'Size F-35 parçalarını vermiyoruz' deseler ne yapacağız?" yorumunda bulundu. F-35 projesine yaklaşık bin adetten fazla parça ile katkı sağlayan Türkiye, uçağın orta gövdesinden iniş takımına; motorundan kanadına kadar pek çok farklı alanda parça üretiyor.

RESMİ ADIM YOK

Türk firmaların ürettiği parçalar ilk F-35 uçağından bu yana tüm uçaklarda yer alırken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından uçağın orta gövdesi, Alp Havacılık ve Kale Pratt&Whitney firmaları tarafından uçağın motoru ile ilgili önemli parçalar, Alp Havacılık tarafından iniş takımı, Kale Havacılık tarafından gövde ve kanat yapısal parçaları, AYESAŞ tarafından ise bazı elektronik kartlar üretiliyor. ABD, S-400'lerin sevkıyatının başlamasının ardından 31 Temmuz 2019'da Türkiye'nin projeden çıkartıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda F-35 parçası üreten Türk şirketlerinden alımın da durdurulacağı açıklanmış ancak resmi adım atılmamıştı.

ALTERNATİFLER YÜKSEK MALİYETLİ

ABD Hükümeti Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) raporunda Aralık 2019 itibarıyla Türkiye'nin ürettiği 1005 parçanın tamamı için alternatif üreticiler bulunduğu kaydedildi ancak şu ifadelere yer verildi: "Bir F-35 programı yetkilisine göre yeni üreticilerden tedarik edilecek parçaların fiyatlarının, Türk tedarikçilerin verdiği fiyatlara göre hangi seviyede olacağı belirsiz. Fakat bu yetkili alternatif kaynakların daha yüksek maliyetli olabileceğini belirtti."

DEVRE KARTINDA TEK ÜRETİCİ BİZİZ

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "ABD Senatosu'na verilen raporda da F-35'in bir süre gecikeceği, maliyetlerin artacağı belirtilmişti. Türkiye'de üreliten bazı özel şeyler var. AYESAŞ bazı elektronik devre kartları üretiyor ve bunların dünyadaki tek üreticisi" dedi.

OSMAN NURİ CERİT
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Amerika'daki 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
16 Mayıs 2020 11:01		 Gençler için en başarılı Fahrettin Koca, en güvenilir Sağlık Bakanlığı
16 Mayıs 2020 10:16
Kalın'dan İsrail'in işgal ve ilhak planına tepki
16 Mayıs 2020 05:07		 Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
16 Mayıs 2020 01:42
Aksoy'dan, AB Dışişleri Bakanları'na 'Doğu Akdeniz' tepkisi
16 Mayıs 2020 00:54		 16 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Mayıs 2020 00:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-Kazmi'yi tebrik etti
15 Mayıs 2020 23:56		 Çelik, Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınadı
15 Mayıs 2020 23:36
Bakan Çavuşoğlu: 114 ülkeden 70 bine yakın Türk vatandaşı getirildi
15 Mayıs 2020 22:28		 Sağlık Bakanı Koca'dan gençlere teşekkür mesajı
15 Mayıs 2020 21:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:20 - Dün gözaltına alına 'hanımağa' bugün serbest bırakıldı12:18 - Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası'nda temsilci gençlerle görüştü12:04 - Nişanlısının ailesinin evinden dönen motosikletli sürücü kazada öldü12:01 - Uygun tedarik yok! Türkiye'siz F-35 planı bozuluyor12:01 - Kars'ta vaka sayısının artmasının nedeni bulundu11:51 - Kirsty'nin karaya vuran sanatı11:50 - Salgında mimari sorunsalı11:45 - Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk öldü11:43 - Kur'an kurslarındaki hafızlık eğitimleri sanal ortamda devam ediyor11:40 - Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday
11:32 - 'Burhan amca', 30 yıl önce boşandığı eşiyle yeniden evlendi11:30 - Sahte haber ve içerikler, infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor11:20 - Irak'ın kuzeyinde 20 mayın imha edildi11:10 - Kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı11:01 - Amerika'daki 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi10:58 - Yoğun çalışma sonucu hayatını kaybeden asker vazife malulü sayıldı10:54 - Üniversitelerde, ek ders ödemeleri için düzenleme beklentisi!10:36 - '10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Haziranda dersbaşı yapılacak
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
Belediye Başkanı'nın ajandasından bomba kılavuzu çıktı
Tümamiral Cihat Yaycı Genelkurmay emrine atandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
12-17 yaş çocuk doğurmak için ideal yaştır 2
Doya doya moda 1
bana kalırsa 1
ösym'nin sınavlara gözetmen bulamaması 4
zulema zahir 1
tek başına 57 kişiye virüs bulaştıran kadın 2
karar vermek 1
15.05.2020 rtük başkanının açıklamaları 3
burdur belediyesi'ne ücretsiz maske incelemesi yapılması 2
açıl susam açıl 4
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam