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Nişanlısının ailesinin evinden dönen motosikletli sürücü kazada öldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
|16 Mayıs 2020 12:04
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Gökhan Keskin'in (21) kullandığı plakasız motosiklet, Tevfik Fikret Caddesi'nde, E.Ö'nün idaresindeki 42 JJ 052 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanarak kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen motosiklet sürücüsü Keskin, kurtarılamadı.
Kısa süre önce nişanlanan Keskin'in, nişanlısının ailesinin evinden dönerken kaza yaptığı öğrenildi.
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