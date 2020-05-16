1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı

Kars, koronavirüs vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alırken, vaka sayısı son iki haftada 146 artarak 176'ya çıktı. Vaka sayısındaki artışın 2 hafta önce yapılan bir nişan etkinliği ile koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edilen bir kişinin boğa keserek yakınlarına yemek daveti vermesinin etkili olduğu bildirildi.
 16 Mayıs 2020 13:01
Yazdır
Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı

Koronavirüs vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alan Kars'ta 30 olan vaka sayısı, tedbirlere uyulmayınca iki hafta içinde 146 artarak 176'ya yükseldi. 2 bin 145 kişiye test uygulanan kentte bugüne kadar 7 hasta hayatını kaybetti. Hastalardan 56'sı evlerinde, 53'ü ise karantina yurdunda takip ediliyor.

Kent merkezinde iki hafta önce düzenlenen bir nişan etkinliği ile koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilen bir vatandaşın boğa keserek yakınlarına yemek vermesinin, vaka sayısının artmasına neden olduğu belirtildi.

Kars'ın virüs vakalarında en çok artış gösteren 9 il arasına girmesini yorumlayan vatandaşlar, herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarında riayet edilmesini istedi.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Vaka sayısının arttığı kentte tedbirler de sıklaştırıldı. Polis ekipleri gün boyu kentin dört bir yanında devriye atarak anonslarla konunun ciddiyetinin anlaşılması yönünde çalışma yapıyor.

Belediyenin hoparlörlerinden de sıkça anonslar yapılarak tüm vatandaşlar duyarlılığa davet ediliyor. Polis ekipleri, ayrıca vatandaşları maskeleri yerlere atmamaları konusunda da uyarıyor.

KURALLARA HARFİYYEN UYULMALI

AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Kars'ta artış gösteren vakalarla ilgili açıklama yaptı. Kars'ta bugüne kadar 176 vaka tespit edildiğini belirten Arslan ve Kılıç, 60 hastanın hastanede tedavi gördüğündü, yoğun bakımda ise hastanın olmadığını söyledi.

Koronavirüs vakalarının artmasının vatandaşların alınan tedbirlere dikkat etmemesinden kaynaklandığını vurgulayan vekiller, vakaların yüzde 70'e yakınının büyükşehirlerden gelenlerin yakın çevresinde görüldüğünü ifade etti. İki vekil, alınan önlemlere harfiyen uyulması gerektiğini söyledi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler ile Üniversite Yönetimi arasında akrostişli paylaşım
16 Mayıs 2020 13:12		 Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü
16 Mayıs 2020 12:51
Düzce'de 8 bin tavuk sıcak hava nedeniyle telef oldu
16 Mayıs 2020 12:44		 İstanbul'da kısıtlamadan muaf olanlar otostop çekmek zorunda kaldı
16 Mayıs 2020 12:22
Kirsty'nin karaya vuran sanatı
16 Mayıs 2020 11:51		 Salgında mimari sorunsalı
16 Mayıs 2020 11:50
Kur'an kurslarındaki hafızlık eğitimleri sanal ortamda devam ediyor
16 Mayıs 2020 11:43		 Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday
16 Mayıs 2020 11:40
Zabıtaya kibar tavrıyla tanınan Burhan amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
16 Mayıs 2020 11:32		 Sahte haber ve içerikler, infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
16 Mayıs 2020 11:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:49 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi13:27 - Kargo firmaları, iade ürünleri 'kapalı' diyerek almıyorlar' şikayeti13:24 - CHP'den Kovid-19'un ekonomik hayata etkilerinin azaltılması için kanun teklifi13:12 - Öğrenciler ile Üniversite Yönetimi arasında akrostişli paylaşım13:01 - Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı13:00 - TFF Başkanı: Maçlar o tarihte seyircili oynanabilir12:51 - Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü12:44 - Düzce'de 8 bin tavuk sıcak hava nedeniyle telef oldu12:36 - 4 kardeşin öldüğü olayda 'dikkat siyanür' yazısını küçük kardeş yazmış12:33 - İmamoğlu'ndan muhtarlara 2 bin 600 liralık akıllı telefon
12:25 - MEB'den Haziran'da ders başı yapılacak haberine yalanlama12:25 - Öğretim Üyesi eşini ağır yaralayan Daire Başkanı'nın 20 yıl hapsi istendi12:22 - İstanbul'da kısıtlamadan muaf olanlar otostop çekmek zorunda kaldı12:20 - Dün gözaltına alına 'hanımağa' bugün serbest bırakıldı12:18 - Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası'nda temsilci gençlerle görüştü12:10 - Türkiye, sağlık turizmi kapsamında 31 ülkeden hasta kabulüne başlıyor12:04 - Nişanlısının ailesinin evinden dönen motosikletli sürücü kazada öldü12:01 - Uygun tedarik yok! Türkiye'siz F-35 planı bozuluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Haziranda dersbaşı yapılacak
MEB'den Haziran'da ders başı yapılacak haberine yalanlama
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.05.2020 Vefa sosyal destek grubu çalışanlarının şehit edilmes 2
Pik noktasi 2
Uyku 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
bana kalırsa 1
sözlükte bugün 1
macarena ferreiro 1
hypatia 2
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 4
denizden virüs bulaşmaz 1
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam