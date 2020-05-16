Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı
|16 Mayıs 2020 13:01
|Yazdır
Koronavirüs vakalarının en az görüldüğü kentler arasında yer alan Kars'ta 30 olan vaka sayısı, tedbirlere uyulmayınca iki hafta içinde 146 artarak 176'ya yükseldi. 2 bin 145 kişiye test uygulanan kentte bugüne kadar 7 hasta hayatını kaybetti. Hastalardan 56'sı evlerinde, 53'ü ise karantina yurdunda takip ediliyor.
Kent merkezinde iki hafta önce düzenlenen bir nişan etkinliği ile koronavirüs tedavisi sonrası taburcu edilen bir vatandaşın boğa keserek yakınlarına yemek vermesinin, vaka sayısının artmasına neden olduğu belirtildi.
Kars'ın virüs vakalarında en çok artış gösteren 9 il arasına girmesini yorumlayan vatandaşlar, herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarında riayet edilmesini istedi.
DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
Vaka sayısının arttığı kentte tedbirler de sıklaştırıldı. Polis ekipleri gün boyu kentin dört bir yanında devriye atarak anonslarla konunun ciddiyetinin anlaşılması yönünde çalışma yapıyor.
Belediyenin hoparlörlerinden de sıkça anonslar yapılarak tüm vatandaşlar duyarlılığa davet ediliyor. Polis ekipleri, ayrıca vatandaşları maskeleri yerlere atmamaları konusunda da uyarıyor.
KURALLARA HARFİYYEN UYULMALI
AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Kars'ta artış gösteren vakalarla ilgili açıklama yaptı. Kars'ta bugüne kadar 176 vaka tespit edildiğini belirten Arslan ve Kılıç, 60 hastanın hastanede tedavi gördüğündü, yoğun bakımda ise hastanın olmadığını söyledi.
Koronavirüs vakalarının artmasının vatandaşların alınan tedbirlere dikkat etmemesinden kaynaklandığını vurgulayan vekiller, vakaların yüzde 70'e yakınının büyükşehirlerden gelenlerin yakın çevresinde görüldüğünü ifade etti. İki vekil, alınan önlemlere harfiyen uyulması gerektiğini söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Öğrenciler ile Üniversite Yönetimi arasında akrostişli paylaşım
16 Mayıs 2020 13:12
|Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü
16 Mayıs 2020 12:51
|Düzce'de 8 bin tavuk sıcak hava nedeniyle telef oldu
16 Mayıs 2020 12:44
|İstanbul'da kısıtlamadan muaf olanlar otostop çekmek zorunda kaldı
16 Mayıs 2020 12:22
|Kirsty'nin karaya vuran sanatı
16 Mayıs 2020 11:51
|Salgında mimari sorunsalı
16 Mayıs 2020 11:50
|Kur'an kurslarındaki hafızlık eğitimleri sanal ortamda devam ediyor
16 Mayıs 2020 11:43
|Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday
16 Mayıs 2020 11:40
|Zabıtaya kibar tavrıyla tanınan Burhan amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi
16 Mayıs 2020 11:32
|Sahte haber ve içerikler, infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
16 Mayıs 2020 11:30