İstanbul'da kısıtlamadan muaf olanlar otostop çekmek zorunda kaldı
|16 Mayıs 2020 12:22
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Sokağa çıkma yasaklarının 6. haftasında çalışmak zorunda olanlar toplu ulaşımda yine zorluk yaşadı. Yürümek zorunda kalanlar, otostop çektiğini söyleyenler, otobüslerin arkasında koşturan sağlık çalışanları mesaiye ya da evlerine gitmeye çalıştı. Cevizlibağ otobüs durağında bekleyen bir hemşire gelen otobüse binme telaşı yaşadı.
YARIM SAAT YÜRÜYORLAR
Yürüyerek evine gitmeye çalışan tekstil işçisi Hasan Dilmaç ise, "İşten eve gidiyorum, tekstilde çalışıyorum. Yarım saat yürüyorum, Çiftehavuzlar'dan Seyran'a kadar yürüyorum" diye konuştu.
"OTOSTOP KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"
Kızıyla hastaneden dönen bir kadın ise otostop çekmek zorunda kaldığını belirterek, "Bugün sorun yaşadım, vasıta bulamadım. Şişli'den Bağcılar'a gitmem gerekiyordu, gitmekte çok zorlandım. İnsanlardan yardım istemek zorunda kaldım. Aracım yok zaten. Kızımın ameliyat sonra tamponlarının çıkması gerekiyordu, kanaması vardı, hiçbir şekilde ulaşım sağlayamadım. İnsanlardan, erkeklerden, farklı kişilerden yardım istemek zorunda kaldım. Bir nevi otostop kullanmak zorunda kaldım. Sabahın 8'inden beri sokaktayız" dedi.
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