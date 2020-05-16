Öğretim Üyesi eşini ağır yaralayan Daire Başkanı'nın 20 yıl hapsi istendi
|16 Mayıs 2020 12:25
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İstanbul Üsküdar'da 1 Aralık 2019'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilişim
Daire Başkanı Cengiz İlter (43), şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında
olduğu Sakarya Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde öğretim görevlisi
olan eşi Elif İlter'i (42), 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
Cengiz İlter, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayati tehlikeyi atlatan Elif İlter ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'
Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: Adli tıp raporunda, Elif İlter'in vücudunda 8 adet kesici alet yaralanması mevcut olduğu tespit edildi. İddianamede, bu kesilerin, mağdurenin hayati tehlike geçirmesine neden olduğu, belirtilen yaralanmaların boyutları göz önüne alındığında ve şüphelinin, kamera görüntülerinde elindeki bıçağı kesintisiz ve sürekli hareketlerle kullanarak hayati darbelere neden olduğunun görüldüğü belirtildi. Şüpheli Cengiz İlter'in, 'haksız tahrik altında eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
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