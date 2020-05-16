İmamoğlu'ndan muhtarlara 2 bin 600 liralık akıllı telefon
İBB'nin gelirlerinin düştüğünü tasarruf tedbirlerini başlattıklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun 962 muhtara telefon dağıtması tepkiye neden oldu
|16 Mayıs 2020 12:33
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İBB'nin gelirlerinin düştüğünü tasarruf tedbirlerini başlattıklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun 962 muhtara telefon dağıtması tepkiye neden oldu.
MUHTARLARA BEDAVA AKILLI
İBB, 962 muhtara piyasa değeri 2 bin 600 lira olan akıllı telefonlardan hediye etti.
TOPLAM MALİYET 2 MİLYON 500 BİN LİRA
Bu hediyelerin ortalama maliyeti 2 milyon 500 bin lira olarak hesaplandı.
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