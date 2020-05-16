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4 kardeşin öldüğü olayda 'dikkat siyanür' yazısını küçük kardeş yazmış

Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemede, evin kapısına asılı "Dikkat siyanür var" notunun Oya Yetişkin değil, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığı belirlendi
 16 Mayıs 2020 12:36
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4 kardeşin öldüğü olayda 'dikkat siyanür' yazısını küçük kardeş yazmış

Adli Tıp Kurumu raporunda, geçen yıl Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin siyanür zehirlenmesinden hayatını kaybettiği, evin kapısında asılı "Dikkat siyanür var" notunun da Oya Yetişkin değil, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığının tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Kasım 2019'da Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir dairede Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olayın ardından ön otopsi raporunu hazırlayan ve ölümlerin siyanürden kaynaklandığını tespit eden Adli Tıp Kurumu, detaylı incelemeleri tamamlayarak otopsi raporlarını savcılığa gönderdi.

Adli Tıp Kurumunun incelemesinde, ölümlerin siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Savcılığının talebi üzerine, kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı "Dikkat siyanür var" notunu da inceleyen Adli Tıp Kurumu, Oya Yetişkin'in yazdığı tahmin edilen bu notun, en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespit etti.

Savcılığın, olayın meydana geldiği evde bulunan bir sıvının inceleme raporunu beklediği öğrenilirken, soruşturmanın raporlar tamamlandıktan sonra sonuçlanacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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