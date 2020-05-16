TFF Başkanı: Maçlar o tarihte seyircili oynanabilir

Özdemir, "Her şey iyi giderse belki temmuz ayındaki maçları seyircili de oynayabiliriz" dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gündeme dair açıklamalarda bulundu.

CNN Turk'ün canlı yayınına katılan Nihat Özdemir, liglerin başlatılmasına dair 10 farklı planlarının olduğunu söyledi ve sağlık şartları çerçevesinde ligi oynatmak istediklerini belirtti.

"DURUMA GÖRE TEMMUZ AYINDA MAÇLAR SEYİRCİLİ OLABİLİR"

"Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak. Alternatiflere göre Temmuz ortasında bile başlayabiliriz, zaman sıkıntımız yok. Bu şekilde 10 tane senaryomuz var. Burada covid-19'un durumuna bakacağız. Türkiye'de çok iyi gidiyor. Dünyada bu işi en iyi başaran ülke Türkiye. 12 Haziran için daha önümüzde 1 ay var. Her şey iyi giderse belki temmuz ayındaki maçları seyircili de oynayabiliriz''

''SAĞLIK BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞ AYRILIĞIMIZ YOK''

''Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, 'Bilim Kurulu olarak biz size karışamayız. Siz zaten özerk bir federasyonsunuz' dedi. Bizim Sağlık Kurulumuzun hazırladığı protokolü de çok beğendi. Görüş ayrılığımız kesinlikle yok. Başımız sıkıştığında kendisini arayarak akıl alıyoruz. Bizim hedefimiz sağlık şartları içerisinde bu ligi oynatmak.

Biz arkadaşlarımızla inanarak doğru kararı veririz. Kimsenin açıklamasıyla, sosyal medyadan açıklamalarla Türkiye Futbol Federasyonu karar değiştirmez''

"BİZİM LİGDE İPTAL KARARI VERMEK KOLAY DEĞİL"

"Süper Lig'de bugün iki takımımız aynı puanda. Arkasındaki iki takım da az puan farkıyla üçüncü ve dördüncü. Hemen arkalarında ilk dörde girecek iki üç takım daha var. Bizim ligde iptal kararı vermek kolay değil"

''POZİTİF ÇIKANLARI AYIRACAĞIZ''

"Bundesliga bugün başlıyor, bizim için büyük ölçü. Hazırlanırken sık sık test yaparak yollarına devam edecekler. Pozitif çıkanları ayıracağız, diğerlerine test yaparak devam edeceğiz. Bundesliga'da 14 oyuncu kalsa bile lige devam kararı aldılar. Bizim de hedefimiz bu."

''YAYINCI KURULUŞLA YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ''

"Dört büyüklerin gelirlerinin neredeyse yüzde 40-45'i, bunların dışındaki kulüplerin gelirlerinin neredeyse yüzde 75-80'i yayıncı kuruluştan gelen gelirler. Aldığımız kararlardaki önemli paydaşlardan biri Kulüpler Birliği iken, yayıncı kuruluşun da görüşlerini almak zorundayız. Yılda 500 milyon euro'ya yakın gelir var. Sadece Süper Lig değil, 1. lig, 2. lig... Herkes payını alıyor. Türk futbolunun önemli gelir kaynaklarından biri TV gelirleri.''

''Yayıncı kuruluşla 5 yıllık sözleşmemiz var. Bu sezon üçüncü yılımız, yani iki sene daha var. Şu ana kadar ödemeleri tamamladılar, 3 taksit kaldı. Maçlar durduğu için onlar da ödemeleri durdurdu. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Onlar da haklı olarak reklam gelirlerinin olmadığını belirtiyorlar. Ancak maçların başlamasıyla bu ortamın düzeleceğini umuyoruz. Onlar bizim en büyük stratejik ortağımız. Karar alırken onlarla konuşuyoruz, danışıyoruz. 2 yıllık daha bir sözleşme söz konusu ve yolumuza onlarla devam etmek istiyoruz''