Öğrenciler ile Üniversite Yönetimi arasında akrostişli paylaşım

23 İLDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Yeni tip corona virüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 23 ilde zorunlu hale getirildi. Peki hangi illerde maske takma zorunluluğu var? Maskesiz sokağa çıkmanın cezası kaç TL?