Öğrenciler ile Üniversite Yönetimi arasında akrostişli paylaşım
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (AYBUZEM) sosyal medya hesabında salgın döneminde okulundan ayrı kalan öğrenciler ile Üniversite yönetimi arasında sosyal medya üzerinden yapılan akrostişli mani paylaşımı ilgi çekti
|16 Mayıs 2020 13:12
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (AYBUZEM) sosyal medya hesabında salgın döneminde okulundan ayrı kalan öğrenciler ile Üniversite yönetimi arasında sosyal medya üzerinden yapılan akrostişli mani paylaşımı ilgi çekti.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniverstesi öğrencilerinden birisinin twitter hesabından başlattığı akrostişli maniye üniversite yönetimi aynı şekilde akrostişli mani ile cevap verdi.
Sosyal medyada kısa zamanda ilgi gören paylaşımda, öğrenciler ile üniversite yönetimi salgın sürecine değinerek yaşadıkları zorluğu esprili dille anlattılar.
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