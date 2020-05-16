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Kargo firmaları, iade ürünleri 'kapalı' diyerek almıyorlar' şikayeti

Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, bazı alışveriş sitelerinden alınan ve iade edilmek istenilen ürünlerin kargo firmaları tarafından "kota dolu" denilerek alınmadığını öne sürdü-
 16 Mayıs 2020 13:27
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Kargo firmaları, iade ürünleri 'kapalı' diyerek almıyorlar' şikayeti

Tüketicilerin, e-ticaret sitelerinden aldıkları ürünleri iade etmek isterken "kota doldu geri alamıyoruz" cevabıyla karşılaştıkları ve cayma haklarının engellenmesi nedeniyle mağduriyet yaşadıkları iddia edildi.

Edirne Tüketici Hakem Heyeti Başkanı ve İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internetten alışverişin arttığına işaret etti.

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve virüsün bulaşması ihtimali dolayısıyla insanların alışveriş için e-ticarete yöneldiğini dile getiren Altun, bu ticaret yönteminde de tüketicilerin bazı sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Altun, tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde hiçbir gerekçe göstermeden 14 gün içinde cayma hakkını kullanabileceklerini ve bu hakkın kullandığı tarihten itibaren de ilgili firmaya 10 gün içinde malı iade etmek zorunda olduklarını hatırlattı.

Firmaların, internet üzerinden sipariş verdiği ürünü tüketiciye kargoyla ulaştırdığını belirten Altun, şöyle devam etti:

"Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok ancak tüketici olarak malı beğenmediyseniz cayma hakkını kullanabilirsiniz. Size iletilen ürünü aynı kargo firmasıyla iade edebilirsiniz. Ancak kargo firması iade ürün için gittiğinizde 'kota dolu alamam.' diyor. Bu gerekçeyle ürünü almıyorlar. Bu mağduriyet başıma geldi. e-ticaret yöntemiyle tanınmış bir alışveriş sitesinden musluk aldık, ürünü beğenmedik ve geri iade etmek istiyoruz. 4 gündür kargo firmasına gidiyoruz, görevli 'biz bu ürünü alamıyoruz kota dolu.' diyor. Firmalar e-ticarette kota oyunu yapıyor. 14 gün içinde caydınız ve iade edeceksiniz ama firma ürünü almıyor."

Altun, bu durumla karşılaşan tüketicinin ürünü başka bir kargo firmasıyla gönderebileceğini ancak o zaman da fazladan ücret ödemek zorunda kalacağını dile getirdi.

- "Tüketicinin cayma hakkı engelleniyor"

Altun'un kızı Avukat Büşrahan Altun da internet üzerinden musluk alışverişini kendisinin yaptığını söyledi.

599 lira ödeyerek aldıkları ürünü beğenmediklerini ve bu nedenle iade etmek istediklerini anlatan Altun, "Siteye cayma bildiriminde bulundum. Bana, ürünü kargo aracılığıyla geri göndermem için iade kodu yollandı ancak kargoya günlerce, defalarca gittim. Kota dolduğu gerekçesiyle ürünü iade almadılar." dedi.

Kargo firmasının bu konuda kendisine bir belge de vermediği ifade eden Altun, şu iddialarda bulundu:

"Alışveriş yaptığımız sitenin müşteri hizmetleri, 'bizim bununla ilgili verebileceğimiz bir bilgi yok, yarın tekrar deneyin.' şeklinde yanıt veriyor. Bu aramayı da birçok kez gerçekleştirdik müşteri hizmetlerine. Bu şekilde tüketicinin cayma hakkının kullanması engelleniyor. Kanun ve yönetmelikten doğan hakların engellenmesi söz konusu. Bu konuyla ilgili yasal yola başvuracağım. Alışveriş yaptığımız e-ticaret sitesine yasal yola başvuracağımızı bildirdim. Hem yasal süreci başlatacağız hem de Tüketici Hakem Heyetine başvuracağız."
Anadolu Ajansı
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