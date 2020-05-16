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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
 16 Mayıs 2020 13:49
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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 PKK'lı terörist tespit edildi.

Teröristler, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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