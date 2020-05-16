RTÜK Başkanı: Böyle giderse haberde yorumu engelleriz

Ülke TV'de Esra Elönü'nün sunduğu "Arafta Sorular" programında konuk olan Sevda Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda maddi ve manevi olarak. Biz liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede böyle var 3-5. Benim listem hazır açıkçası" ifadelerini kullanmıştı.

Noyan'ın katıldığı program RTÜK'te görüşülmedi

Görevli olduğu gerekçesiyle toplantıya katılmayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Salgınla Mücadele Sürecinde RTÜK' konulu video konferansta tepki çeken sözlerin cezalandırılmasına gerek olmadığını söyleyerek "Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil" dedi.

Ebubekir Şahin video konferansta kendisine yöneltilen "RTÜK'ün son kararları çok tartışıldı. Halk TV ve FOX'la özel bir probleminiz mi var?" sorusuna, "Sadece FOX ve Halk TV değil, bir de Tele1 var. Tele1'le de bir sorununuz mu var diye bize sıklıkla soruyorlar. Hayır bizim hiçbir kanal ile bir sorunumuz olamaz, olması mümkün değildir... Ben bunun algı olduğunu düşünüyorum. Bazen algı olgunun önüne geçer. Maalesef bilinçli bir şekilde bazı kesimlerin bu algıyı oluşturduğunu üzülerek görüyorum ve işin kötü tarafı bunda da başarılı oluyorlar. Ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki RTÜK, hiçbir kanala hiçbir medya kuruluşuna karşı bir tutumu olamaz veya onun yanında yer alamaz" diye yanıt verdi.

RTÜK'ün yeri geldiğinde ceza verme yetkisi var ama ben göreve geldiğim ilk gün de şunu söylemiştim: RTÜK, sadece verdiği cezalarla anılan bir kurum olmayacak. Bundan sonraki süreçte yol gösteren ve ön açan bir kurum olacak dedim. Fakat şimdilik elimizdeki imkanlar belli. Önce uyarıyoruz. Bunu gerçekten çok güzel işletiyoruz. Bütün arkadaşlarımız hem ilgili dairedeki arkadaşlarımız hem başkan yardımcılarımız hem de bizim ekimizdeki arkadaşlarımız... Kanunumuza göre bir eksiklik, aksaklık veya ihlal varsa önce onu uyarıyoruz. Uyarıyı dikkate alanlarla ilgili bir sorunumuz yok. Çoğunlukla da uyarılarımız dikkate alınıyor. Ama uyarılarımız dikkate alınmazsa ne yapacağız? Ondan sonraki süreçte para cezaları ile yayın durdurma cezaları ile yayın durdurma cezaları ile ve en son nihayetinde de lisans iptaline kadar... Evet elimizde bir imkan var ancak biz bunu şimdiye kadar hiç işletme taraftarı değildik. Fakat son dönemdeki özellikle pandemi dönemindeki birtakım yayınlardaki eksiklik, aksaklık ve ihlalleri görünce, sizin ironi şeklinde sorduğunuz, sopayı kullanma ihtiyacı hissettik. Bu çok canı gönülden istediğimiz ve uyguladığımız bir yöntem değil."

ÜLKE TV'DEKİ SÖZLER...

Başkan Şahin Ülke TV'de Sevda Noyan'ın sarf ettiği sözlerle ilgili ise şöyle konuştu:

Ülke TV'de benim açımdan talihsiz diyebileceğim bir açıklama yapıldı. Komşuları ile ilgili bir söylemde bulundu. Tabii burada güzel olan ve bizi sevindiren olay şu: İlgili televizyon kuruluşu hemen bir açıklama yaptı. Böyle bir söyleme katılmadıklarını, darbeyi kınamanın ve lanetlemenin ötesindeki söylemlerin asla ve asla altında imzalarının olmayacağını söylediler. Yayıncılık tarafından ve üst kurul tarafından baktığımız zaman bu bizim için sevindirici bir olay. Bunun da moderatörlüğünü yapan Esra Hanım'la ilgili de bir açıklama yapıldı. Esra Hanım'ın kendisi tarafından da bir açıklama yapıldı. Kendisinin o an müdahale edebileceği ama etmeme gafletinde bulunduğu gibi, özür mahiyetinde bir açıklama yapıldı. Bunlar yayıncılık anlamında güzel gelişmeler. Bizi sevindiren ve elimizi rahatlatan gelişmeler. Ülke TV ile ilgili raporlar üst kurula gelecek. Ancak verilecek bir müeyyide varsa, bu müeyyidenin bir darbe sevicilerini, darbeyi övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini düşünüyorum. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil.

'BAŞIMIZIN ÜSTÜNE DERİZ'

RTÜK Başkanı Şahin, şimdiye kadar talimatla karar almadığını savunarak, "RTÜK'ün aldığı kararlarla ilgili adresler gösteriliyorsa inanmayın. Ben geldiğim günden beri bana kimse talimat vermedi. Kendi aldığım eğitim, dünya görüşüm ve sorumluluğum çerçevesinde ne yapmam gerektiğini bilen bir insanım. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından talimat ve telkin olmadı ama olursa devletimizin başıdır, onun talimatları ve telkinleri devletin bütün organlarını ilgilendirir. Talimat ve telkinlerini emir telakki eder, başımızın üstüne deriz" diye konuştu.

'YORUMSUZ HABER BÜLTENİ SUNABİLİRLER'

Şahin, katıldığı, televizyon kanallarının haber bültenlerini sunan medya mensuplarına şu uyarıda bulundu:

"Buradan uyarıyorum, normalde kanuna göre yorum yapması mümkün değildi. Gerçekten bu işi iyi yapan arkadaşlarımızın yorumlarını engellemeyelim diye biz de diğerlerininkini engelleme adına karar almıyoruz. Eğer böyle devam ederse, kanunda yeri var, bu konuda yeni bir karar alırız. Haber bültenleri yorum yapmadan, haber bülteni şeklinde sunabilirler."

'CEZA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Korona virüsü pandemisi sürecinde Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ile araştırma yürüttüklerini ve ilkeler belirlediklerini açıklayan Şahin, bu ilkeleri hiçe sayan yayınlar yapıldığını ifade ederek, "Siyasi rant elde etmeye çalışan medya kuruluşu varsa biz buna nasıl sessiz kalabiliriz. Tabi ki cezalarımızı verdik ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.