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Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı

Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, ayı saldırısına uğradı.
 16 Mayıs 2020 13:57
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Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı

Hayvan sevgisiyle tanınan Müftüoğlu'nun elini yalayan minik ayı bir anda sinirlenerek sanatçıyı ısırdı.

Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı paylaştığı videoyla bir yandan takipçilerini korkuturken bir yanda da kahkaha attırdı.

Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaşarak "Şimdi sizi çok güldüreceğim... O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.
DHA
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