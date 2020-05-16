Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı

Hayvan sevgisiyle tanınan Müftüoğlu'nun elini yalayan minik ayı bir anda sinirlenerek sanatçıyı ısırdı.

Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı paylaştığı videoyla bir yandan takipçilerini korkuturken bir yanda da kahkaha attırdı.

Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaşarak "Şimdi sizi çok güldüreceğim... O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.