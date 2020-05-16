Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı
Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, ayı saldırısına uğradı.
|16 Mayıs 2020 13:57
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Hayvan sevgisiyle tanınan Müftüoğlu'nun elini yalayan minik ayı bir anda sinirlenerek sanatçıyı ısırdı.
Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı paylaştığı videoyla bir yandan takipçilerini korkuturken bir yanda da kahkaha attırdı.
Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaşarak "Şimdi sizi çok güldüreceğim... O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.
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