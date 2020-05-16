1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EBA TV'de 'Sinema Kuşağı' başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, anne, baba ve çocukların sinema okuryazarlığını artırmak ve evde kalma dönemini daha keyifli hale getirmek için TRT EBA TV'de cumartesi akşamları "Sinema Kuşağı"nı başlatacak
 16 Mayıs 2020 14:00
Yazdır
EBA TV'de 'Sinema Kuşağı' başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), anne, baba ve çocukların sinema okuryazarlığını artırmak ve evde kalma dönemini daha keyifli hale getirmek için TRT EBA TV'de cumartesi akşamları "Sinema Kuşağı"nın başlatılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TRT EBA TV, yalnızca ders anlatımları ve soru çözümleri değil, çocuklar için etkinlikler, sanatsal, sportif faaliyetlere ilişkin videolar, hem öğrenci hem de veliler için rehberlik içerikleri ile her geçen gün daha da zenginleşiyor.

Bu kapsamda EBA TV'de cumartesi günleri saat 21.00'de "Sinema Kuşağı" da başlatılacak. Anne, baba ve çocukların sinema okuryazarlığını artırmak ve evde kalma dönemini daha keyifli hale getirmek için EBA TV kanallarında her cumartesi, ödüllü yerli ve yabancı filmler yayınlanacak.

- Bu akşam "Bal" filmi izleyicilerle buluşacak

EBA TV Sinema Kuşağı'nın bu akşam yayınlanacak ilk filmi, Uluslararası Berlin Film Festivalinde en iyi film dalında Altın Ayı ödülü alan, senaryosunu Semih Kaplanoğlu ve Orçun Köksal'ın yazdığı, yönetmenliğini de Kaplanoğlu'nun yaptığı "Bal" olacak.

Sinema kuşağında yayınlanan filmlerin geri bildirimleri de alınacak. Çocuklar aileleriyle birlikte filme dair izlenimlerini yazacak ve o yazılar uzman değerlendirmeleri sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

- Bakan Selçuk: "EBA TV'nin karşısına cumartesi ailece geçiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından, "Evinizdeki salonda film başlamak üzeredir. Lütfen ailenize sarılıp, arkanıza yaslanın ve EBA TV Sinema Kuşağı'na siz de katılın." notuyla paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında, "Çocukların gün boyu ders izledikleri televizyon kanalımız EBA TV'nin karşısına cumartesi ailece geçiyor ve birlikte film izliyoruz." ifadesine yer verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den Haziran'da ders başı yapılacak haberine yalanlama
16 Mayıs 2020 12:25		 Haziranda dersbaşı yapılacak
16 Mayıs 2020 09:59
LGS ve YKS'ye Hazırlanan Öğrencilere özel soru çözümü
15 Mayıs 2020 22:45		 MEB özel eğitim öğrencileri için 'takvim' hazırladı
15 Mayıs 2020 21:24
Öğretmenler için iki yeni yönetmelik yolda
15 Mayıs 2020 18:40		 MEB, 513 şube müdürü atamasında, yazılı puanlarını değiştirdi
14 Mayıs 2020 19:38
Bakan Selçuk: Normalleşme aşama aşama, kademe kademe oluyor
14 Mayıs 2020 13:16		 MEB'den 500 bin öğretmene uzaktan eğitim fırsatı
14 Mayıs 2020 10:13
MEB, sosyal mesafe için sınıfları ikiye bölecek
14 Mayıs 2020 06:40		 Bakan Selçuk: Bilim Kurulu, 'risklidir' dediği sürece okulları açamayız
13 Mayıs 2020 18:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:05 - '500 bin öğretmenimize farklı alanlarda eğitim vereceğiz'15:04 - 26 Berberin koronavirüs testi pozitif çıktı14:55 - Gıda denetim elemanını kasap dükkanına kapatıp dövdüler14:46 - Giresun'da bahçesinde çalışırken yamaçtan düşen kişi öldü14:43 - Denizli'de elbisesi su motoruna takılan kadın hayatını kaybetti14:43 - 'Duman edeceğim' diyen Yusuf Kaplan'a sorular!14:41 - Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza14:40 - Aile ve Çalışma Bakanlığının 'Alo' hatları vatandaşlardan milyonlarca çağrı aldı14:38 - Uzmanından yarın sokağa çıkacak 65 yaş ve üstüne egzersiz önerisi14:34 - MSB'den 'temsili askerlik' bekleyen gençlere: Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı
14:33 - Denizli'de çapa makinesine ayağını kaptıran çocuk öldü14:19 - Vali açıkladı: Türkiye'de yazılan cezanın yarısını yazdık!14:11 - GYS'deki 7 soruya 7 yıl sonra iptal kararı14:00 - EBA TV'de 'Sinema Kuşağı' başlıyor13:59 - RTÜK Başkanı: Böyle giderse haberde yorumu engelleriz13:59 - Sosyal medyada başkandan istediği ramazan davulcusu evinin önüne geldi13:57 - Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı13:52 - Süleyman Soylu: Bu yıl ya olacağız, ya öleceğiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den Haziran'da ders başı yapılacak haberine yalanlama
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Haziranda dersbaşı yapılacak
Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bugün de böyle olsun 1
camilerin 12 haziran'da ibadete açılması 4
kakule 1
kısa çalışma ödeneği 1
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 1
petunya 2
Driftten 6 bin 500 lira ceza yemek 1
sensörlü lamba 2
dertleşecek insan bulamamak 1
hasan tahsin 3
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam