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Sosyal medyada başkandan istediği ramazan davulcusu evinin önüne geldi

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan ve istekte bulunan 7 yaşındaki kızın evinin önüne ramazan davulcusu ile gitti.
 16 Mayıs 2020 13:59
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Sosyal medyada başkandan istediği ramazan davulcusu evinin önüne geldi

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan ve istekte bulunan 7 yaşındaki kızın evinin önüne ramazan davulcusu ile gitti.

Belediyeden yapılan açıklamada, il merkezindeki TOKİ konutları 9. sokakta ikamet eden Bilge ailesinin 7 yaşındaki kızları Nehir Bilge, babasının sosyal medya hesabından Belediye Başkan Vekili Tutuk'a mesaj attı.

Tutuk, davulcuların evlerinin biraz uzağından geçtiğini kimi zaman gece uyumayarak davulcuyu beklediğini ama görmediğini belirten Nehir'e sürpriz yaptı.

Nehir'in isteğinin yapılması talimatını veren Tutuk, 02.00'de davulcularla birlikte minik kızın evinin önüne gitti.

Davulun sesiyle yatağından kalkan minik Nehir, davulcuyu büyük bir heyecanla karşıladı.

Nehir'in mutluluğunu görmenin kendisini daha çok mutlu ettiğini ifade eden Tutuk, şöyle konuştu:

"Sosyal medyadan mesajı ilk gördüğümde ramazan ayının en güzel adetlerinden biri olan ramazan davulunu 7 yaşındaki kızımızın heyecanla bekliyor olması beni de heyecanlandırdı. Onun bu isteğini hemen yerine getirmek istedim. Mesai arkadaşlarıma bu konuda gerekli hazırlığı yapmalarını söyledim ve gece onu ziyarete gideceğimi belirten bir mesaj da ben Nehir'e attım. Ramazan ayının feyzini halkımızla sahur vakti birlikte yaşamak hem de Nehir Bilge'nin isteğini yerine getirmek için davulcu kardeşlerimizle birlikte evinin önüne gittik. Nehir'in o mutluluğunu ve yüzündeki heyecanı görmek beni de çok mutlu etti. Hem bizler hem de Nehir için unutulmaz keyifli bir anı oldu. Rabbim onun yüzündeki gülücüğü hiçbir zaman soldurmasın, sağlıklı ve uzun bir ömür versin."
Anadolu Ajansı
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