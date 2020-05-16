GYS'deki 7 soruya 7 yıl sonra iptal kararı

Milli Eğitim Bakanlığı 2013 yılında görevde yükselme sınavı yapmıştır.

Sınava giren bir aday Türkçe Dil Bilgisinden sorulan 5 sorunun çok ağır olduğu, bu sorunların sınava giren Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerine avantaj sağladığı, bu sorunların görevde yükselme sınavında sorulacak sorular olmadığı gerekçesiyle dava açmıştır.

Ankara 7. İdare Mahkemesi davanın reddine karar vermiş ancak Danıştay kararı bozmuştur. Danıştay bozma kararında, davacının soruların ve değerlendirmenin hukuka aykırı olduğu yönündeki itirazının incelenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesi bu kez bilirkişi görevlendirmesi yapmıştır. Dosyayı inceleyen bilirkişiler;

1- Tarih alanındaki 17. soruda mantık hatası bulunduğu,

2- Türkçe alanında sorulan 1, 2 ve 5. soruların Türkçe öğretmenlerine avantaj sağlayacak derecede zor olduğu,

3- Yönetim Bilimi alanında sorulan 7, 8 ve 9. soruların ise Yönetim Bilimi sorusu dahi olmadığına,

karar vermiş ve soruları iptal etmiştir.

Mahkeme kararında bu soruların iptalinin 29.12.2013 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme sınavının tümden iptali anlamına gelmediği belirtildikten sonra, iptal edilen sorular sonrasında davacının sınavının yeniden değerlendirilmesini ve yönetmelikte öngörülen puana ulaşması halinde davacının başarılı sayılması gerektiğine karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI