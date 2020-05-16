Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Denizli'de çapa makinesine ayağını kaptıran çocuk öldü
Denizli'nin Çameli ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran 16 yaşındaki Harun Şakar hayatını kaybetti.
|16 Mayıs 2020 14:33
|Yazdır
Denizli'nin Çameli ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran 16 yaşındaki Harun Şakar hayatını kaybetti.
Yaylapınar Mahallesi'nde yaşayan Şakar, tarlada çalışan bir traktörün arkasına bağlı çapa makinesinin üzerine çıktı.
Bu sırada hareket etmeye başlayan makineye ayağını kaptıran Şakar, ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Şakar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gıda denetim elemanını kasap dükkanına kapatıp dövdüler
16 Mayıs 2020 14:55
|Giresun'da bahçesinde çalışırken yamaçtan düşen kişi öldü
16 Mayıs 2020 14:46
|Denizli'de elbisesi su motoruna takılan kadın hayatını kaybetti
16 Mayıs 2020 14:43
|Nişanlısının ailesinin evinden dönen motosikletli sürücü kazada öldü
16 Mayıs 2020 12:04
|Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
16 Mayıs 2020 11:45
|AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi hayatını kaybetti
16 Mayıs 2020 01:21
|Eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldü
15 Mayıs 2020 21:39
|Mevsimlik tarım işçileri arasında silahlı çatışma: 3'ü ağır 11 yaralı
15 Mayıs 2020 20:53
|CHP'li Başkan, Kaymakam'ında olduğu Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırdı
15 Mayıs 2020 20:34
|Halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
15 Mayıs 2020 20:10