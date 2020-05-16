MSB'den 'temsili askerlik' bekleyen gençlere: Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı
"Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı"
|16 Mayıs 2020 14:34
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Milli Savunma Bakanlığınca, "temsili askerlik" yapan engelli gençler olmayınca kışlaların eksik kaldığı belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından "temsili askerlik" uygulaması kapsamında yemin eden engelli gençlerin görüntülerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.
"Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı." ifadesine yer verilen paylaşımda, bu gençlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını geçtikten sonra temsili askerlik hizmeti için kışlalara davet edileceği bildirildi.
Paylaşımda "Engelleri hep birlikte aşacağız." vurgusu yapıldı.
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