1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile ve Çalışma Bakanlığının 'Alo' hatları vatandaşlardan milyonlarca çağrı aldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:- "Koronavirüsün ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart'tan 15 Mayıs'a kadarki süreçte ALO 170'e 6,4 milyon, ALO 183'e 582 bin 750, ALO 144'e 637 bin 255 çağrı geldi"
 16 Mayıs 2020 14:40
Yazdır
Aile ve Çalışma Bakanlığının 'Alo' hatları vatandaşlardan milyonlarca çağrı aldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de ilk kez görüldüğü 11 Mart'tan 15 Mayıs'a kadarki süreçte ALO 170'e 6,4 milyon, ALO 183'e 582 bin 750 ve ALO 144'e de 637 bin 255 çağrının geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinesinde çalışan "Alo" hatlarının yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde yoğun talep gördüğü aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk da iletişim merkezlerinin kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiğini belirtti.

Selçuk, "Koronavirüsün ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart'tan 15 Mayıs'a kadarki süreçte ALO 170'e 6,4 milyon, ALO 183'e 582 bin 750, ALO 144'e 637 bin 255 çağrı geldi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan vatandaşların çalışma hayatına ilişkin sorularını ilettiği ALO 170'e yıl içerisinde gelen toplam çağrı sayısı 9 milyon olurken, kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmetler konularının sorulduğu ALO 183'e 2020'de 786 bin 310 çağrı iletildi.

Sosyal yardımlar konusunda soruların cevaplandırıldığı ALO 144 ise yıl içerisinde toplam 1 milyon 476 bin 533 çağrıyı yanıtladı.

- CİMER üzerinden de 463 bin talep ulaştı

Vatandaşlar sorularını yalnızca "Alo" hatları üzerinden değil, elektronik ortamda da Bakanlığa ulaştırdı. Bu kapsamda yıl içerisinde Bakanlığa, CİMER üzerinden 530 bin talep gelirken, bunların 463 bini 11 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

Ayrıca e-Devlet üzerinden bu yıl Bakanlığa iletilen 1 milyon 330 bin 559 talebin 1 milyon 265 bin 512'si, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasından sonra gerçekleşti.

Açıklamada, vatandaşlar ile Bakanlık arasında köprü görevi üstlenen ALO 170, ALO 144, ALO 183 hatlarının her türlü soru ve talebi 7/24 çözüme kavuşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza
16 Mayıs 2020 14:41		 MSB'den 'temsili askerlik' bekleyen gençlere: Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı
16 Mayıs 2020 14:34
Vali açıkladı: Türkiye'de yazılan cezanın yarısını yazdık!
16 Mayıs 2020 14:19		 Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası'nda temsilci gençlerle görüştü
16 Mayıs 2020 12:18
Türkiye, sağlık turizmi kapsamında 31 ülkeden hasta kabulüne başlıyor
16 Mayıs 2020 12:10		 Kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı
16 Mayıs 2020 11:10
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
16 Mayıs 2020 10:19		 Bu denetimlerden kaçış yok!
16 Mayıs 2020 09:40
Helal akreditasyonların askıya alınması veya geri çekilmesi düzenlendi
16 Mayıs 2020 09:25		 Minibüste ücret uzatma kalkıyor
16 Mayıs 2020 08:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:05 - '500 bin öğretmenimize farklı alanlarda eğitim vereceğiz'15:04 - 26 Berberin koronavirüs testi pozitif çıktı14:55 - Gıda denetim elemanını kasap dükkanına kapatıp dövdüler14:46 - Giresun'da bahçesinde çalışırken yamaçtan düşen kişi öldü14:43 - Denizli'de elbisesi su motoruna takılan kadın hayatını kaybetti14:43 - 'Duman edeceğim' diyen Yusuf Kaplan'a sorular!14:41 - Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza14:40 - Aile ve Çalışma Bakanlığının 'Alo' hatları vatandaşlardan milyonlarca çağrı aldı14:38 - Uzmanından yarın sokağa çıkacak 65 yaş ve üstüne egzersiz önerisi14:34 - MSB'den 'temsili askerlik' bekleyen gençlere: Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı
14:33 - Denizli'de çapa makinesine ayağını kaptıran çocuk öldü14:19 - Vali açıkladı: Türkiye'de yazılan cezanın yarısını yazdık!14:11 - GYS'deki 7 soruya 7 yıl sonra iptal kararı14:00 - EBA TV'de 'Sinema Kuşağı' başlıyor13:59 - RTÜK Başkanı: Böyle giderse haberde yorumu engelleriz13:59 - Sosyal medyada başkandan istediği ramazan davulcusu evinin önüne geldi13:57 - Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı13:52 - Süleyman Soylu: Bu yıl ya olacağız, ya öleceğiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den Haziran'da ders başı yapılacak haberine yalanlama
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Haziranda dersbaşı yapılacak
Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bülent arınç'ın camilerden okunan dualardan rahatsız olması 3
ömür dediğin 3
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 2
15.05.2020'de hissedilen yaz sıcağı 2
bana kalırsa 1
Doya doya moda 1
14.05.2020 Vefa sosyal destek grubu çalışanlarının şehit edilmes 2
denizden virüs bulaşmaz 1
macarena ferreiro 1
ceyhun yılmaz 2
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam