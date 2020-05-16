1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın kaçak olduğu ortaya çıkan villasıyla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, işgal edilen 188 metrekarelik Hazine arazisinin 15 gün içinde tahliye edilmesi için ihbarname gönderdi. Ayrıca 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildi.
 16 Mayıs 2020 14:41
Yazdır
Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza

Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can- Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki deniz manzaralı villanın bahçe duvarının 27 metrelik kısmının ormanlık alanı işgal ettiği tespit edildi.

Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının Hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi.

''27 metrekare orman alanı işgal edilmiş''

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şu açıklamaya yer verildi: "Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisini duvarla çevirip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda Can-Dilek Dündar'a işgal ettikleri 188 metrekarelik Hazine arazisini, 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi. Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz ve bahçe yıkılacak. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi.

2009 yılından beri işgal etmiş

Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planında ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3. Derece Arkeolojik SİT alanı olarak yer aldığı ortaya çıktı. Can Dündar'ın araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aile ve Çalışma Bakanlığının 'Alo' hatları vatandaşlardan milyonlarca çağrı aldı
16 Mayıs 2020 14:40		 MSB'den 'temsili askerlik' bekleyen gençlere: Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı
16 Mayıs 2020 14:34
Vali açıkladı: Türkiye'de yazılan cezanın yarısını yazdık!
16 Mayıs 2020 14:19		 Bakan Kasapoğlu, Gençlik Haftası'nda temsilci gençlerle görüştü
16 Mayıs 2020 12:18
Türkiye, sağlık turizmi kapsamında 31 ülkeden hasta kabulüne başlıyor
16 Mayıs 2020 12:10		 Kısıtlama kurallarını ihlalden 4 bin 368 kişiye idari ve adli işlem uygulandı
16 Mayıs 2020 11:10
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
16 Mayıs 2020 10:19		 Bu denetimlerden kaçış yok!
16 Mayıs 2020 09:40
Helal akreditasyonların askıya alınması veya geri çekilmesi düzenlendi
16 Mayıs 2020 09:25		 Minibüste ücret uzatma kalkıyor
16 Mayıs 2020 08:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:05 - '500 bin öğretmenimize farklı alanlarda eğitim vereceğiz'15:04 - 26 Berberin koronavirüs testi pozitif çıktı14:55 - Gıda denetim elemanını kasap dükkanına kapatıp dövdüler14:46 - Giresun'da bahçesinde çalışırken yamaçtan düşen kişi öldü14:43 - Denizli'de elbisesi su motoruna takılan kadın hayatını kaybetti14:43 - 'Duman edeceğim' diyen Yusuf Kaplan'a sorular!14:41 - Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza14:40 - Aile ve Çalışma Bakanlığının 'Alo' hatları vatandaşlardan milyonlarca çağrı aldı14:38 - Uzmanından yarın sokağa çıkacak 65 yaş ve üstüne egzersiz önerisi14:34 - MSB'den 'temsili askerlik' bekleyen gençlere: Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı
14:33 - Denizli'de çapa makinesine ayağını kaptıran çocuk öldü14:19 - Vali açıkladı: Türkiye'de yazılan cezanın yarısını yazdık!14:11 - GYS'deki 7 soruya 7 yıl sonra iptal kararı14:00 - EBA TV'de 'Sinema Kuşağı' başlıyor13:59 - RTÜK Başkanı: Böyle giderse haberde yorumu engelleriz13:59 - Sosyal medyada başkandan istediği ramazan davulcusu evinin önüne geldi13:57 - Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı13:52 - Süleyman Soylu: Bu yıl ya olacağız, ya öleceğiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den Haziran'da ders başı yapılacak haberine yalanlama
16 Mayıs 2020 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
23 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
Haziranda dersbaşı yapılacak
Nişan ve yemek daveti, en az vakanın görüldüğü ilde, vakayı bir anda fırlattı
Taziye kabusu: 1 kişi 40 kişiye bulaştırdı
Fatmanur Altun, Kaftancıoğlu'nun hakkını savundu
Minibüste ücret uzatma kalkıyor
COVID-19'un ardından 'Açlık Salgını'
Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
montesorri yatak 3
14.05.2020 Vefa sosyal destek grubu çalışanlarının şehit edilmes 2
14.05.2020 beşiktaş'ta 8 kişide covid-19 çıkması 2
bana kalırsa 1
dhkp-c'li sanığa destek tweeti atan hakim 2
rtük'ün ülke tv'ye ceza vermemesi 3
Pik noktasi 2
ösym'nin sınavlara gözetmen bulamaması 4
mutsuzluk 1
burdur belediyesi'ne ücretsiz maske incelemesi yapılması 2
SON İLANLAR
Trabzon Çarşıbaşı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırşehir Akçakent SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 2 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 1 İşçi Alacak
Erzurum Senkaya Belediyesi 2 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 45 İşçi Alacak
Çorum İskilip Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam