Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Giresun'da bahçesinde çalışırken yamaçtan düşen kişi öldü
Giresun'da bahçesinde çalıştığı esnada yamaçtan kayalık bölgeye düşen kişi hayatını kaybetti.
|16 Mayıs 2020 14:46
|Yazdır
Giresun'da bahçesinde çalıştığı esnada yamaçtan kayalık bölgeye düşen kişi hayatını kaybetti.
Doğankent ilçesine bağlı Yeniköy'deki fındık bahçesinde ot biçen Bilal Kılıç (61), dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten dere yatağındaki kayalıklara düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kılıç'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gıda denetim elemanını kasap dükkanına kapatıp dövdüler
16 Mayıs 2020 14:55
|Denizli'de elbisesi su motoruna takılan kadın hayatını kaybetti
16 Mayıs 2020 14:43
|Denizli'de çapa makinesine ayağını kaptıran çocuk öldü
16 Mayıs 2020 14:33
|Nişanlısının ailesinin evinden dönen motosikletli sürücü kazada öldü
16 Mayıs 2020 12:04
|Ankara'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
16 Mayıs 2020 11:45
|AK Parti Kozluk Belediye Meclis üyesi hayatını kaybetti
16 Mayıs 2020 01:21
|Eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde öldürüldü
15 Mayıs 2020 21:39
|Mevsimlik tarım işçileri arasında silahlı çatışma: 3'ü ağır 11 yaralı
15 Mayıs 2020 20:53
|CHP'li Başkan, Kaymakam'ında olduğu Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırdı
15 Mayıs 2020 20:34
|Halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
15 Mayıs 2020 20:10