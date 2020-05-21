1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düzenleme yapılmazsa 2016 ve 2017'de atanan sözleşmeli öğretmenler nakil olmayacak

2016 ve 2017 Sözleşmeli Öğretmenlerin Yer Değiştirme Sorunu
 21 Mayıs 2020 13:04
Yazdır
Düzenleme yapılmazsa 2016 ve 2017'de atanan sözleşmeli öğretmenler nakil olmayacak

Sözleşmeli öğretmenliğin başladığı 2016 yılında düzenlenen mevzuata göre atanan sözleşmeli öğretmen 4 yıl sonra kadroya geçirilecek, kadroya geçtikten sonra 2 yıl geçince de isteğe bağlı olarak yer değiştirebilecekti. Yani 4+2' ye tabi idiler.

27/6/2019 tarihli ve 7180 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre 4+2 lik süre 3+1 olarak değiştirildi.

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçmeden yer değiştirmeleri mümkün değilken Bakan Ziya Selçuk tarafından sağlık özrü olan (kendisi, anne, baba, eş ya da çocuğunun tedavisi öğretmenin görev yaptığı ilde mümkün olmayan) öğretmenlere 2018 ve 2019 yıllarında yer değiştirme hakkı verildi.

Bunun dışında sözleşmeli öğretmenin özür grubunda yer değiştirebilmesi için kadroya geçmesi yani 3 yıllık sürenin dolması gerekmektedir. Yani başvuru tarihi itibariyle 3 yılını doldurarak kadroya geçen öğretmen kadrolu öğretmenlerin haklarını elde etmiş, aile bütünlüğü (eş) ya da başka sebeplerle yer değiştirebilmektedir.

İsteğe bağlı (il içi, iller arası) yer değiştirme için ise kadroya geçtikten sonra bir yıl daha aynı kurumda çalışması gerekiyor. İsteğe bağlı yer değiştirmelerde 30 Eylül baz alınmaktadır. Yani 30 Eylül itibariyle 3+1=4 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli iken kadroya geçmiş olan öğretmenler isteğe bağlı yer değiştirebilmektedir.

2016'da Sözleşmeli Atanan Öğretmenler

Hain FETÖ darbe girişiminden sonra atamaların gecikmesi ve 2011 yılında son verilen sözleşmeli öğretmenliğin yeniden gelmesi ve sözlü sınav ile atama yapılması nedeniyle atamalar 10 Ekim 2016 tarihinde açıklanmıştı.

Bu öğretmenlerin göreve başlamaları 10 Ekim sonrasında idi. Bu öğretmenler geçtiğimiz yıl (2019'da) göreve başladıkları tarihe göre asil öğretmen olarak atandılar. Yani 3+1 olan sürenin 3 yılını tamamlayarak kadroya geçmişlerdir. Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin;

20 Temmuz 2020'de başlayacak isteğe bağlı il içi
ve
6 Ağustos 2020'de başlayacak isteğe bağlı iller arası

Yer değiştirmeye başvurabilmeleri için 30 Eylül 2020 itibariyle 4 yıllık süreyi doldurmaları gerekiyor. 2016'da atamaları Ekim ayında yapıldığından bu mümkün değil. Bu durumda isteğe bağlı yer değiştirme için bir yıl daha beklemeleri gerekecek.

Geçmişteki Uygulamalar

Bakanlığın 30 Eylül olarak belirlediği tarihi 31 Aralık ya da sistemden göreve başlamalar incelenerek başka bir tarih olarak değiştirmesi halinde bu öğretmenlerin yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri mümkün olacak.

Bu geçmişte de yapılmış bir uygulama. Örneğin 2010 yılında KPSS sorularının çalınması nedeniyle atamalar gecikmişti. Bu öğretmenlerin üç yıllarının dolduğu 2013 yılında isteğe bağlı yer değiştirmeler için 30 Eylül yerinde 31 Aralık baz alınmıştı.

Bu durumdaki öğretmenlerin sayısını bilmiyoruz ve bakanlık bilmektedir. Bir kısmının Ocak2020 özür grubunda yer değiştirdiği de düşünüldüğünde sorun kolaylıkla çözülebilir.

Zorunlu hizmete tabi olanlar zorunlu hizmet kurumları isteyebilir.

Kaldı ki öğretmenler; zorunlu hizmeti tamamlamamışlarsa isteğe bağlı yer değiştirirken zorunlu hizmete tabi kurumları tercih edebiliyorlar. Bu durumda bazı öğretmenler başka ilde zorunlu hizmet kurumuna gitmek yerine aynı yerde zorunlu hizmeti tamamlayana kadar ya da ek puanlar almak için daha fazla süre kalmayı tercih edebileceklerdir.

Bu nedenle bakanlığın öğretmenden kaynaklı olmayan bu sorunu çözmesi çok zor olmayıp yerinde bir uygulama olacaktır.

2017'de Sözleşmeli Atanan Öğretmenler

Bu grup öğretmenlerin ataması 17 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş, göreve başlatılmaları güvenlik soruşturması sonucuna göre 15 Ağustos'tan sonraya kalmıştı.

Bu grup öğretmenlerin kadroya geçmeleri için gerekli 3 yıllık süre ilk göreve başlamalarına göre bu yıl Ağustos ayı ortalarından sonra dolacak

Mazerete bağlı (özür) atamaları için başvuru 12 Ağustos'ta başlamaktadır. Bu durumda bu grup öğretmenler başvuru tarihinde kadroya geçmiş olmayacaklarından özür grubu atamalarında başvuru yapamayacaklardır. Yani birkaç gün ile Ocak 2020 Özür grubu dönemini beklemek zorunda kalacaklardır.

Bu grup öğretmenler için bakanlık kadroya geçmediklerinden hukuken tıkanıklık yaşıyor olsa da özür grubu atamalarının 26 Ağustos'ta açıklanacağı da göz önüne alınarak bir esneklik sağlaması mümkün olabilir. Bu gruptaki bir çok öğretmen yer değiştirmeleri gerçekleştiği taktirde yeni görev yerlerine kadrolu öğretmen olarak gideceklerdir.

Sonuç olarak;

MEB 2016 ve 2017'de sözleşmeli olarak atanan öğretmenlerin bu sorunlarına kayıtsız kalmayarak yeni yapılacak atamaları da buna göre planlamak üzere bir yol seçebilir.

Maksut BALMUK
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yavuz öğretmen yetim çocuklara sahip çıkıyor
19 Mayıs 2020 23:20		 Öğretmen sırtında çocuğu ile halk bandosunda görev aldı
19 Mayıs 2020 18:17
3 öğretmen her gün bedava pide dağıtıyor
18 Mayıs 2020 23:48		 Kamyonetle köy köy dolaşıp öğrecilerle hasret giderdiler
15 Mayıs 2020 19:14
Belediye'nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti
15 Mayıs 2020 18:18		 BİLSEM'lere öğretmen seçiminde yeni takvim yayınlandı
15 Mayıs 2020 04:39
Genel Müdür'den Uzman öğretmenlikle ilgili açıklama
15 Mayıs 2020 03:23		 Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
15 Mayıs 2020 03:05
'Öğretmenlerimiz büyük bir özveri ile destan yazıyor'
12 Mayıs 2020 21:48		 Koronavirüsü yenen okul müdürü plazma bağışçısı oldu
12 Mayıs 2020 19:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:46 - 'Libya'daki çıkarlarımız hedef alınırsa Hafter meşru hedef olur'13:44 - Sayıştay 22 kişilik görevde yükselme sınavı açtı13:41 - Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi açılıyor13:34 - Denizli Büyükşehir: Hayvan defin görüntüleri ile ilgili soruşturma başlatıldı13:29 - İşçiler peş peşe rahatsızlandı, üretim durdu: Birkaç işçide virüs çıktı13:25 - Kiralık ambulansla yazlığa giderken yakalandılar13:19 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:18 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı13:16 - Bir il ile iki ilçede maske takma zorunluluğu getirildi13:09 - Hırsızlık yapmak isterken üçüncü kattan düşüp öldü
13:05 - DSÖ: En fazla vaka artışını son 24 saatte gördük13:04 - Düzenleme yapılmazsa 2016 ve 2017'de atanan sözleşmeli öğretmenler nakil olmayacak13:04 - Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler İstanbul'da yakalandı12:50 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor12:48 - Rize dışındaki çay üreticileri kente gelmeye devam ediyor12:42 - Eskişehir'de balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti12:38 - Erzurum'da 10 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konuldu12:29 - Urla eski Belediye Başkanı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci dalgayı yaşayan Çin'den açıklama: Virüs değişime uğruyor
Üşüttüm diyene koronavirüs testi yapılacak
Yavaş: Hükümet kaynak bulamazsa işçi çıkaracağız
Alinur Aktaş, Bursa'da, en çok vaka görülen ilçeleri açıkladı
MEB ve ÖSYM'ye Sınav Görevlileri önerisi
Faizler Düştü! Bugün kredi alsanız ne kadar ödersiniz?
Berat Albayrak ilk kez isim vermeden Babacan'ı eleştirdi
Seyehat izni için gerekli olan HES kodu kullanıma açıldı
Diyanet'ten 'bayram namazı' açıklaması
Taylan Kulaçoğlu tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ortalama 2
hes kodu ile seyahat edilebilmesi 1
okulların eylülde açılmasını öngörüyoruz 1
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi 1
Yalakalık 3
benzin fiyatlarına zam 3
mert öcal 2
kadir gecesi 4
kar havası 1
beğendiğin kıyafetin bedenini bulamamak 4
SON İLANLAR
Tunceli Çemişgezek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Şanlıyrfa Akçakale SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi 27 İşçi Alacak
Kastamonu İl Özel İdaresi 5 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 57 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 13 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Denizli Serbeltaş 2 İşçi Alacak
Çanakkale Geştaş 6 İşçi Alacak
Çorum Bayat Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam