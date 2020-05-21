Düzenleme yapılmazsa 2016 ve 2017'de atanan sözleşmeli öğretmenler nakil olmayacak

Sözleşmeli öğretmenliğin başladığı 2016 yılında düzenlenen mevzuata göre atanan sözleşmeli öğretmen 4 yıl sonra kadroya geçirilecek, kadroya geçtikten sonra 2 yıl geçince de isteğe bağlı olarak yer değiştirebilecekti. Yani 4+2' ye tabi idiler.

27/6/2019 tarihli ve 7180 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre 4+2 lik süre 3+1 olarak değiştirildi.

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçmeden yer değiştirmeleri mümkün değilken Bakan Ziya Selçuk tarafından sağlık özrü olan (kendisi, anne, baba, eş ya da çocuğunun tedavisi öğretmenin görev yaptığı ilde mümkün olmayan) öğretmenlere 2018 ve 2019 yıllarında yer değiştirme hakkı verildi.

Bunun dışında sözleşmeli öğretmenin özür grubunda yer değiştirebilmesi için kadroya geçmesi yani 3 yıllık sürenin dolması gerekmektedir. Yani başvuru tarihi itibariyle 3 yılını doldurarak kadroya geçen öğretmen kadrolu öğretmenlerin haklarını elde etmiş, aile bütünlüğü (eş) ya da başka sebeplerle yer değiştirebilmektedir.

İsteğe bağlı (il içi, iller arası) yer değiştirme için ise kadroya geçtikten sonra bir yıl daha aynı kurumda çalışması gerekiyor. İsteğe bağlı yer değiştirmelerde 30 Eylül baz alınmaktadır. Yani 30 Eylül itibariyle 3+1=4 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli iken kadroya geçmiş olan öğretmenler isteğe bağlı yer değiştirebilmektedir.

2016'da Sözleşmeli Atanan Öğretmenler

Hain FETÖ darbe girişiminden sonra atamaların gecikmesi ve 2011 yılında son verilen sözleşmeli öğretmenliğin yeniden gelmesi ve sözlü sınav ile atama yapılması nedeniyle atamalar 10 Ekim 2016 tarihinde açıklanmıştı.

Bu öğretmenlerin göreve başlamaları 10 Ekim sonrasında idi. Bu öğretmenler geçtiğimiz yıl (2019'da) göreve başladıkları tarihe göre asil öğretmen olarak atandılar. Yani 3+1 olan sürenin 3 yılını tamamlayarak kadroya geçmişlerdir. Kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin;

20 Temmuz 2020'de başlayacak isteğe bağlı il içi

ve

6 Ağustos 2020'de başlayacak isteğe bağlı iller arası

Yer değiştirmeye başvurabilmeleri için 30 Eylül 2020 itibariyle 4 yıllık süreyi doldurmaları gerekiyor. 2016'da atamaları Ekim ayında yapıldığından bu mümkün değil. Bu durumda isteğe bağlı yer değiştirme için bir yıl daha beklemeleri gerekecek.

Geçmişteki Uygulamalar

Bakanlığın 30 Eylül olarak belirlediği tarihi 31 Aralık ya da sistemden göreve başlamalar incelenerek başka bir tarih olarak değiştirmesi halinde bu öğretmenlerin yer değiştirme talebinde bulunabilmeleri mümkün olacak.

Bu geçmişte de yapılmış bir uygulama. Örneğin 2010 yılında KPSS sorularının çalınması nedeniyle atamalar gecikmişti. Bu öğretmenlerin üç yıllarının dolduğu 2013 yılında isteğe bağlı yer değiştirmeler için 30 Eylül yerinde 31 Aralık baz alınmıştı.

Bu durumdaki öğretmenlerin sayısını bilmiyoruz ve bakanlık bilmektedir. Bir kısmının Ocak2020 özür grubunda yer değiştirdiği de düşünüldüğünde sorun kolaylıkla çözülebilir.

Zorunlu hizmete tabi olanlar zorunlu hizmet kurumları isteyebilir.

Kaldı ki öğretmenler; zorunlu hizmeti tamamlamamışlarsa isteğe bağlı yer değiştirirken zorunlu hizmete tabi kurumları tercih edebiliyorlar. Bu durumda bazı öğretmenler başka ilde zorunlu hizmet kurumuna gitmek yerine aynı yerde zorunlu hizmeti tamamlayana kadar ya da ek puanlar almak için daha fazla süre kalmayı tercih edebileceklerdir.

Bu nedenle bakanlığın öğretmenden kaynaklı olmayan bu sorunu çözmesi çok zor olmayıp yerinde bir uygulama olacaktır.

2017'de Sözleşmeli Atanan Öğretmenler

Bu grup öğretmenlerin ataması 17 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş, göreve başlatılmaları güvenlik soruşturması sonucuna göre 15 Ağustos'tan sonraya kalmıştı.

Bu grup öğretmenlerin kadroya geçmeleri için gerekli 3 yıllık süre ilk göreve başlamalarına göre bu yıl Ağustos ayı ortalarından sonra dolacak

Mazerete bağlı (özür) atamaları için başvuru 12 Ağustos'ta başlamaktadır. Bu durumda bu grup öğretmenler başvuru tarihinde kadroya geçmiş olmayacaklarından özür grubu atamalarında başvuru yapamayacaklardır. Yani birkaç gün ile Ocak 2020 Özür grubu dönemini beklemek zorunda kalacaklardır.

Bu grup öğretmenler için bakanlık kadroya geçmediklerinden hukuken tıkanıklık yaşıyor olsa da özür grubu atamalarının 26 Ağustos'ta açıklanacağı da göz önüne alınarak bir esneklik sağlaması mümkün olabilir. Bu gruptaki bir çok öğretmen yer değiştirmeleri gerçekleştiği taktirde yeni görev yerlerine kadrolu öğretmen olarak gideceklerdir.

Sonuç olarak;

MEB 2016 ve 2017'de sözleşmeli olarak atanan öğretmenlerin bu sorunlarına kayıtsız kalmayarak yeni yapılacak atamaları da buna göre planlamak üzere bir yol seçebilir.

Maksut BALMUK