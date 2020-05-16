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Gıda denetim elemanını kasap dükkanına kapatıp dövdüler

Esenyurt'ta gelen ihbar üzerine denetime giden Esenyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli personeli kasap dükkanına kapatıp dövdüler
 16 Mayıs 2020 14:55
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Gıda denetim elemanını kasap dükkanına kapatıp dövdüler

14 Mayıs'ta İstanbul Esenyurt'ta Alo 174 Gıda hattına gelen ihbar üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ihbar edilen Kasap dükkanına numune almak için gitti.

Numune almaya çalışırken A.C ve B.G isimli denetim elemanları dükkan sahibinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramış. Kepenkleri de kapatan dükkan sahibi saldırıya devam etmiş.

Polisin olay yerine varmasıyla beraber şiddet olayı son bulmuş.

Yapılan saldırının ardından yetkili hizmet kolu Toç-Bir-Sen olayı kınadı. Olayın takipçisi olacaklarını duyurdu.
Memurlar.Net
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